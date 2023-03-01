Они продвигают тезис о том, что войну в Украине спровоцировало НАТО.

Китай тратит миллиарды долларов на пророссийскую дезинформацию, в том числе и о войне в Украине.

Об этом заявил координатор Центра глобального взаимодействия Госдепа США Джеймс Рубин, пишет The Guardian. По его словам, Запад медленно реагирует на то, что Китай тратит миллиарды долларов на распространение "ядовитой" дезинформации по всему миру, в том числе на сообщения, которые полностью совпадают с риторикой России по Украине. "Колодец отравлен китайской и российской дезинформацией - это пагубно", - сказал Рубин.

Координатор отметил, что Пекин действует глобально и тратит на дезинформацию больше денег, чем Москва. Китай повторяет и распространяет тезисы России "о войне, которую развязала НАТО", добавил он.

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Рубин сказал, что некоторые страны глобального юга не могут даже признать, что это вторжение, не говоря уже о том, чтобы выбрать сторону. "Для некоторых африканских стран, для некоторых азиатских стран Украина - это война далеко. Они считают, что не получают достаточного внимания с Запада, и точка, все до одного. Это заставляет некоторых из них смотреть на эту войну через эту призму", - подчеркнул он.

Позиция Китая по войне

Как известно, с начала полномасштабной войны Китай официально не занимал сторону Украины или России. Однако летом в МИД Украины заявляли, что на уровне нарративов китайская интерпретация причин войны совпадает с российской.

В феврале Пекин заявил, что озвучит свою позицию по войне в Украине. Они обнародовали документ, в котором предложили политическое урегулирование "кризиса в Украине".

В пресс-релизе Китай предложил всем "проявлять сдержанность" и добиться всестороннего режима прекращения огня, однако не назвал РФ агрессором и не указал, что именно она начала полномасштабную войну.

Позицию Пекина поддержали власти Казахстана и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Президент Владимир Зеленский заявил, что китайской стороне передали сигнал о том, что украинская сторона хотела бы встретиться с ними.

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