Президент отметил, что пока не видел предложенного Китаем мирного плана для Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем, и на уровне дипломатов этот сигнал китайской стороне передали.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на совместном с премьер-министром Испании Педро Санчесом брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, видел ли он предложенный Китаем мирный план и обсуждают ли сейчас дипломаты вопрос возможной встречи лидеров Украины и КНР.

"Я знаю только общие вещи (относительно предложенного Китаем мирного плана - УНИАН), дипломаты наших стран встречались... Документ я не видел... Потому сейчас очень рано "ставить диагноз" этому документу", - отметил Зеленский.

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По словам президента, в целом то, что Китай начал говорить об Украине, и "пошли какие-то сигналы, - это очень неплохо". "Для нас важно, чтобы все государства... были на нашей стороне - на стороне справедливости. Но, тем не менее, то, что Китай об этом уже говорит, - это уже какие-то первые шаги. Это очень неплохо ... но будем какие-то делать выводы после того, как увидим конкретику, что они предлагают, и тогда будет понятно что-то", - сказал глава государства.

По его словам, Украине было бы желательно встретиться с Китаем. "Мы на уровне дипломатов сигнал этот Китаю передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем - это сегодня в интересах Украины. Чем больше стран мира будет привлечено к "Формуле мира", чем больше стран... будут думать о том, как закончить войну в Украине с уважением к нашему суверенитету, со справедливым миром, тем быстрее это будет", - добавил Зеленский.

Позиция Китая по войне

Как сообщал УНИАН, 18 февраля вице-президент США Камала Харрис предупредила власти Китая, чтобы они не предоставляли России летальное вооружение, которое может быть использовано в войне против Украины.

В США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Также 18 февраля руководитель офиса иностранных дел центрального комитета Коммунистической партии КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай представит собственные мирные предложения для Украины и России.

Впоследствии представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь сказал, что речь идет о документе с официальной позицией Китая, а не о мирном плане.

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