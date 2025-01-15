Отмечается, что в случае появления у КНР таких ракет американцы потеряют возможность устанавливать преимущество в воздухе при проведении оборонительных или наступательных операций.

Китай до 2050 года может получить зенитные ракеты с дальностью пуска до 2000 километров, которые способны будут принципиально изменить характер войны в воздухе. Об этом говорится в поданном на рассмотрение Конгресса докладе Министерства ВВС США.

Однако, как говорится в публикации The War Zone, нет оснований считать, что преимущество Китая в этом сегменте будет абсолютным, и что сами США в данной ситуации не будут работать над аналогичными разработками, передает Defense Express.

Напоминается, что в марте 2024 года появилась первая информация о разработке Китаем зенитной ракеты с экстремальной дальностью 2000 километров, базой для которой выступает опытная гиперзвуковая ракета Feitian-1.

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При этом отмечается, что в случае появления у КНР таких ракет ВВС США будут крайне ограничены в возможностях использования даже самолетов-заправщиков, не говоря уже об истребительной и ударной авиации. Также американцы потеряют возможность устанавливать преимущество в воздухе при проведении оборонительных или наступательных операций и не смогут прикрывать свои авиабазы в Тихом океане.

"Иными словами - на фоне угрозы появления таких ракет-перехватчиков, которые в теории к 2050 году может получить и Россия, вообще становится неясно, как можно будет вести войну в воздухе в современных условиях", - говорится в статье.

Вместе с тем указывается, что сами США уже также работают над собственным сегментом ракет-перехватчиков большой дальности:

"Примером здесь может выступать проект интеграции SM-6 под индексом AIM-174 на палубные самолеты F/A-18 Hornet, такие ракеты в режиме "воздух-воздух" смогут поражать цели на дистанции +500 километров и даже быть средством противоракетной обороны".

Напомним, ранее сообщалось, что недавно спутник, судя по всему, заснял в Китае еще один истребитель шестого поколения.

Отмечалось, что компания Planet Labs сделала спутниковый снимок 1 января. На нем видно объект, длина которого составляет примерно 15 м. Он находится на аэродроме, расположенном на заводе в Шэньяне.

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