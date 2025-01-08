Ранее в сеть выложили видео со сразу двумя новыми боевыми самолетами КНР.

Новый спутниковый снимок демонстрирует то, что может оказаться еще одним китайским истребителем следующего поколения. Об этом сообщает издание TWZ (The War Zone).

Компания Planet Labs сделала спутниковый снимок первого января. На нем видно объект, длина которого составляет примерно 15 м. Он находится на аэродроме, расположенном на заводе в Шэньяне.

У аппарата не видно хвоста. При этом он имеет тонкий заостренный нос и, скорее всего, оснащен двумя двигателями. Объект получил характерный желтый цвет - именно его обычно имеют прототипы китайских военных самолетов.

Видео дня

Главный вопрос звучит так - а что именно увидели на спутниковом снимке? Эксперты предполагают, что речь идет о пилотируемом боевом самолете следующего поколения или же о большом БПЛА неизвестного типа.

Также нельзя исключать, что таким образом Пекин пытается отвлечь внимание западных разведок от своих других разработок.

Как бы там ни было, объект существенно отличается от "обычных" китайских самолетов, в частности, J-35 пятого поколения. Он также не похож на два других перспективных самолета, которые КНР продемонстрировала в конце года.

Новые разработки Китая - что известно

Напомним, в декабре появилось видео, на котором можно было видеть неизвестный китайский боевой самолет, который некоторые из специалистов идентифицировали как тактический бомбардировщик (или истребитель-бомбардировщик) JH-XX.

Примерно тогда же появилось видео с другим китайским аппаратом, который СМИ считают "прототипом истребителя шестого поколения". Его называли J-36 и J-50.

Как сообщалось, длина самолета и размах лямда-образного крыла составляет 22 м. Боевой радиус истребителя (если это действительно он) оценивают в примерно 2200 км.

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