В ЕС считают, что участие в миротворческой миссии должны принимать не только европейские войска.

Миссия ООН в составе солдат из разных стран могла бы наблюдать за прекращением огня в Украине. Также к ней могли бы присоединиться не только военные Европейского Союза. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер, передает Die Welt.

"Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут сделать значительный вклад", - отметил военный.

Он отметил, что страны ЕС могут также предоставить существенные силы для наблюдения за прекращением огня, однако мониторинг за демилитаризованной зоной вдоль линии фронта потребует военного присутствия "в высоком пятизначном диапазоне".

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"Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха", - отметил генерал и добавил, что "пока все это звучит очень теоретически", однако "такой сценарий может быть воплощен в жизнь".

В то же время Бригер считает, что план президента США Дональда Трампа быстро закончить войну в Украине является "маловероятным".

"Проще говоря, это (план Трампа, - УНИАН) дало бы преимущество положить конец смертям. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, длился бы десятилетиями, например, как между Северной и Южной Кореей", - объяснил военный.

Размещение миротворцев в Украине - последние новости

Ранее политолог Максим Яли назвал единственный формат миротворцев в Украине. По его словам, это должны быть войска наиболее мощных стран, а именно Германии, Франции, Великобритании, Польши и стран Балтии.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус допустил размещение немецких миротворцев на территории Украины. Он отметил, что в этом вопросе его страна будет играть определенную роль и должна взять на себя ответственность.

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