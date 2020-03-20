The Economist: Коронавирус заставляет мир выбирать между жизнью и кошельком

Сейчас правительства выбирают между двумя подходами, ни один из которых не покончит с коронавирусом.

Планета Земля закрывается. Пытаясь разобраться с COVID-19, страна за страной требуют от своих граждан избегать общества. Поскольку это сворачивает экономику, отчаянные правительства пытаются поддержать компании и потребителей, раздавая триллионы долларов помощи и долговых гарантий. Никто не может сказать наверняка, насколько действенны эти меры спасения.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что есть кое-что даже хуже. Тревожные новые выводы указывают на то, что для остановки пандемии может потребоваться повторная самоблокировка. А на данный момент уже совершенно очевидно, что такая стратегия обрекает мировую экономику на большой и, вероятно, неприемлемый вред. Поэтому впереди очень трудный выбор.

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Почти через 12 недель после первых сообщений о людях, которые загадочным образом заболели в Ухане, мир начинает осознавать подлинную человеческую и экономическую цену пандемии. По состоянию на 18 марта вирус SARS-cov-2, который вызывает COVID-19, заразил 134 тысячи людей за пределами Китая в 155 странах и территориях. Только за семь дней наблюдался рост случаев почти на 90 тысяч. А болезнь за это время выявили в 43 странах и территориях. Реальное количество зараженных может оказаться даже большим.

Напуганные правительства бросились вводить ограничения, которые казались неприемлемыми еще несколько недель назад. Ряд стран в Африке и Латинской Америке запретили въезд для путешественников из уже охваченных вирусом мест. В Нью-Йорке на Тайм-Сквер пусто, лондонский Сити погрузился в темноту, а в Италии и Франции кафе, бары и рестораны заперли свои двери.

Стало очевидным, что экономика понесла гораздо худший удар, чем ожидали аналитики. Данные за январь и февраль показывают, что промышленное производство в Китае, которому прогнозировали сокращение на 3% по сравнению с предыдущим годом, на самом деле упало на 13,5%. Розничная торговля сократилась не на 4%, а на 20,5%. Уровень инвестиций в основные фонды, который оценивает расходы на такие вещи как машины и инфраструктуру, сократился на 24%. И это в шесть раз больше, чем ожидалось. Это заставило пересмотреть экономические прогнозы для мира.

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Столкнувшись с жесточайшей рецессией на своей памяти, правительства начали готовить спасательные пакеты таких масштабов, которые превосходят даже те, которые были созданы во время кризиса в 2008-2009 годах. Такой фон фундаментального выбора способов, как разобраться с болезнью. Используя эпидемиологическую модель, группа из Имперского колледжа в Лондоне на этой неделе разработала модель, которая должна помочь политикам разобраться, что ждет впереди. И прогноз неутешительный.

Один из подходов - это смягчение последствий, "выравнивание кривой" пандемии, чтобы сделать ее менее интенсивной с помощью, скажем, изоляции случаев и организации карантина для зараженных домохозяйств. Другой способ заключается в подавлении пандемии посредством более широкого спектра мер, включительно с закрытием всех дома за исключением тех, кто не может работать удаленно. Также нужно закрыть школы и университеты. Смягчение сокращает пандемию, а подавление призвано остановить ее расширение.

Авторы модели обнаружили, что если вирусу позволить дальше распространяться, он повлечет 2,2 миллиона смертей в США и 500 тысяч в Британии до конца лета. В развитых экономиках три месяца мероприятий по выравниванию кривой, которые бы включали двухнедельный карантин зараженных домохозяйств, в лучшем случае сократят эти цифры на половину. Более того, пиковый спрос на интенсивную терапию все равно в восемь раз превысит возможности британской системы здравоохранения, что приведет к многим другим смертям, которые модель не учитывает. Если эта закономерность повторится в других частях Европы, даже системы здравоохранения с наилучшими ресурсами, например в Германии, будут перегружены.

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Не удивительно, что правительства выбирают более жесткие меры контроля, призванные подавить пандемию. Подавление имеет преимущество, потому что оно сработало в Китае. 18 марта в Италии зафиксировали 4207 новых случаев в то время, как в Ухане не было ни одного. В Китае зафиксировали всего 80 тысяч случаев на 1,4 миллиарда населения. Для сравнения, группа из Имперского колледжа в Лондоне подсчитали, что вирус, если с ним не будут бороться, заразит более чем 80% населения Британии и США.

Но именно поэтому окончание истории с подавлением разочаровывает. Благодаря поддержке уровня заражения на относительно низком уровне, много людей остаются уязвимыми к вирусу. А поскольку COVID-19 теперь настолько распространен как в отдельных странах, так и по всему миру, модель Имперского колледжа в Лондоне предполагает, что эпидемия возобновится через считанные недели после того, как ограничения будут сняты. Чтобы избежать этого, странам придется подавлять болезнь каждый раз, как она появится, тратя как минимум половину своего времени на блокировку. Этот цикл блокировки и разблокировки будет продолжаться, пока или все население не переболеет, или не появится эффективная вакцина.

Однако, это только прогнозы модели. А модели - это лишь образовательные догадки, основанные на доступных доказательствах. Именно поэтому важно наблюдать за Китаем, чтобы узнать, сможет ли он вернуться к норме без повторной вспышки эпидемии. Надежда остается на то, что эпидемиологи будут способны проводить очень масштабную диагностику, чтобы выявить новые случаи заражения на ранней стадии, отследить всех, с кем контактировали зараженные люди, и отправить их в карантин без необходимости переворачивать все общество с ног на голову. Возможно им помогут новые лекарства, такие как японское антивирусное соединение, которое, согласно утверждению Китая на этой неделе, оказалось действенным.

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Однако, это лишь надежды. А надежда не может быть политикой. Горькая правда в том, что миграция стоит слишком много жизней, а подавление может быть экономически недопустимым. После нескольких повторений правительства могут потерять возможность поддерживать бизнес и потребителей. Простые люди могут не смириться с потрясением. Цена повторения изоляции, выраженная в психологическом самочувствии и долгосрочном состоянии здоровья всего населения, может оказаться неоправданной.

В реальном мире существует компромисс между двумя стратегиями, каждую из которых правительства могут сделать более эффективной. Южная Корея, Китай и Италия доказали, что все начинается с массовой диагностики. Чем точнее удается идентифицировать больных, тем меньше зависимость от беспорядочных ограничений. Тесты на антитела к вирусу, которые бы определяли, кто уже был заражен и выздоровел, тоже нужны. Они позволят людям с иммунитетом заниматься своими делами и знать, что они не могут быть источником распространения инфекции.

Вторая линия наступления против вируса заключается в использовании технологий для управления карантинами и социальным дистанцированием. Китай использует мобильные приложения для подтверждения, кто "чист" от вируса, а кто нет. И Пекин, и Сеул использует анализ больших данных и социальные сети для отслеживания заражений, предупреждения людей в зонах вспышек и сокращения контактов. Южная Корея изменила закон, чтобы государство могло получить доступ к медицинским данным и делиться ими без разрешений. В нормальные времена многие демократий считали бы это навязчивой практикой. Но нынешние времена не нормальные.

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И, наконец, правительства должны инвестировать в охрану здоровья, даже если придется прилагать усилий в течение многих месяцев, прежде чем появятся первые плоды. В частности, нужно радикально увеличить возможности отделов интенсивной терапии. Странам, таким как Великобритания и США, отчаянно не хватает больничных коек, специалистов и систем вентиляции. Они должны определить лучшие протоколы терапии, разработать вакцины и испытать новые лекарства. Все это сделает смягчение пандемии не таким летальным, а подавление - дешевле.

Не стоит питать иллюзии. Несмотря на все эти меры, пандемия все равно может отобрать много жизней. Сегодня правительства, кажется, выбрали путь подавления болезни любой ценой. Но если болезнь не удастся побороть быстро, они будут вынуждены перейти к смягчению, даже если это приведет к еще большему количеству смертей. Понятно, что сейчас, когда нет необходимости в компромиссах, правительства готовы обдумывать долгосрочные подходы. Но скоро у них может просто не быть выбора.