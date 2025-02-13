В ISW отметили, что власти РФ четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток.

Глава Кремля Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах на будущих мирных переговорах по прекращению войны против Украины.

К такому выводу пришли аналитики Института по изучению войны (ISW), оценив переговоры президента США Дональда Трмапа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В новом отчете Института указывается, что в официальном сообщении Кремля говорится, что Путин указал Трампу на необходимость "устранения первопричин" войны и согласился на переговоры.

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В ISW отметили, что власти РФ четко определили "первопричины" войны как якобы нарушение НАТО обязательств не продвигаться на восток. Это, убеждены аналитики, свидетельствует о том, что Кремль и в дальше преследует идею навязывания своей воли и интересов Соединенным Штатам и Европе и "не заинтересован в компромиссе в этом требовании".

Также аналитики вспомнили о перспективе обмена территорий Курской области РФ на украинскую и привели слова спикера Кремля Дмитрия Пескова и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, которые заявили, что этому не бывать.

"Заявления Медведева и Пескова еще больше подтверждают оценку ISW, что Путин не заинтересован в каких-либо компромиссах во время предстоящих переговоров и будет пытаться достичь лишь того мирного соглашения, которое удовлетворит все его требования по Украине", - сделали вывод аналитики.

Переговоры с РФ

10 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению войны РФ против Украины продвигаются вперед. При этом американский президент не стал разглашать детали диалога с российским диктатором Путиным, но еще раз подтвердил, что разговаривал с ним.

Путь к миру в Украине не будет быстрым, и американо-российские переговоры не закончатся через несколько недель, считает экс-посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

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