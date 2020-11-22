Система подразумевает индивидуальную информацию об анализах человека на COVID-19, зашифрованную в QR-код, сохраненный в смартфоне.

Председатель КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил создать единый международный механизм так называемых сертификатов здоровья граждан с использованием QR-кодов, которые бы взаимно признавались в разных странах.

Об этом сообщает китайское издание Xinhua.

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Как пишет издание, в Китае после начала пандемии начали использовать систему "кодов здоровья". Она подразумевает индивидуальную информацию об анализах человека на COVID-19, зашифрованную в QR-код, сохраненный в смартфоне.

Код здоровья стал частью персонального дела каждого китайца. Смартфон передает его запрашивающему с помощью специализированного приложения.

Си Цзинпинь предложил международным коллегам сделать этот механизм глобальным. Данные в коде для любого гражданина должны быть основаны на результатах его теста на нуклеиновую кислоту.

Лидер Китая выразил надежду на то, что другие страны присоединятся к указанной системе, которая уже используется в КНР.

Он пояснил, что на фоне усилий по сдерживанию распространения вируса необходимо восстановить работу глобальных производственных цепочек и поставок продукции, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование мировой экономики.

Что такое QR-код

QR-код (Quick Response Code) – разновидность матричных (двумерных) штрихкодов, который является считываемой оптической меткой. Содержит расширенную информацию об объекте, которому он присвоен.

Саммит G20

21 ноября 2020 года под председательством Саудовской Аравии в формате видеоконференции состоялся саммит «Большой двадцатки» (G20). Главной темой общения лидеров стран «Большой двадцатки» стал глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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Автор: УНИАН