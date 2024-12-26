Китай постоил крупнейшее в мире грузовое судно, способное работать в полярных водах (фото)

Судно Fan Zhou 8 прошло серию испытаний в водах к востоку от Шанхая.

Китай испытал новое грузовое судно Fan Zhou 8 с плоской палубой грузоподъемностью 58 тысяч тонн. Оно способно работать в полярных водах, сообщает South China Morning Post.

В издании отметили, что 24 декабря судно Fan Zhou 8 вернулось в док судостроительного завода Taizhou Zhonghang в провинции Чжэцзян после серии испытаний в водах к востоку от Шанхая.

Журналисты поделились, что новое судно имеет высокие мореходные качества и соответствует требованиям Полярного кодекса. Длина корабля составляет 256 метров, а ширина - 51 метр. Помимо этого Fan Zhou 8 имеет дальность плавания 16 тысяч морских миль (29 632 километра - УНИАН), а максимальная скорость составляет более 15 узлов (27,78 км/ч - УНИАН).

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Fan Zhou 8 может стать крупнейшим в мире грузовым судном, которое способно работать в полярных водах, если эти характеристики подтвердятся, добавили в издании.

Судно способно перевозить на палубе различные грузы, включая оборудование для поиска и разработки морских нефтяных месторождений или части ветряных и атомных электростанций, подчеркнули в издании.

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