Сухогруз заходил в порты оккупированного Крыма под флагом Камеруна.

Суд конфисковал грузовое судно Usko Mfu, которое незаконно заходило в оккупированный Крым и было задержано летом в Одесской области.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сухогруз под флагом Камеруна заходил в порты полуострова для осуществления коммерческой деятельности.

"Украина конфисковала сухогруз за незаконный заход в порты оккупированного Крыма", - проинформировали в ГПСУ.

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Пограничники уточнили, что задержание судна произошло в июле 2024 года, когда подразделения Морской охраны в составе межведомственной группы выявили нарушения судоходства в акваториях под временной оккупацией.

Днепровский районный суд Киева принял решение передать судно в Национальное агентство по управлению активами (АРМА).

Отмечается, что из-за нарушения законодательства Украины и международного права судно перейдет под управление государства для дальнейшего использования.

Капитана судна обвиняют по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины - в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам.

"Украина продолжает твердо отстаивать свой суверенитет в территориальных водах, напоминая, что все порты Крыма и Азовского моря остаются закрытыми для коммерческой деятельности. Любые операции в этих портах нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в ГПСУ.

Задержание судна Usko Mfu в Одесской области - детали

Летом в Одесской области задержали грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Судно шло из молдавского порта Джурджулешты. Груз - ячмень, пункт назначения - Суда (Греция).

В СБУ сообщили, что задержали капитана этого судна. По данным следствия, он помогал РФ вывозить из Крыма украинское зерно. В частности, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию. Затем транспортировало груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

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