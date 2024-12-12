Эти нефтяные танкеры обеспечивают многомиллиардные доходы стране-агрессору.

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало частичный перечень судов, которые россияне используют для обхода санкций Запада. С ним можно ознакомиться на портале War & Sanctions.

"В разделе "Морские суда" добавлена вкладка "Теневой флот", которая содержит информацию о 238 "фигурантах" теневого флота старых нефтяных танкеров, что обеспечивает многомиллиардные доходы агрессорам и угрожает глобальной экологической безопасности", - говорится в сообщении.

В новом разделе можно видеть название, фото, тип и категорию судна. Здесь представлены танкеры MIN HANG, VESNA, MEROPE, AGNES, CEPHEUS, ARJUNA и многие другие.

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Суда из списка связаны с такими компаниями, как российская ПАО "Совкомфлот", индийская Gatik Ship Management и Fractal Marine DMCC из ОАЭ.

В разведке отмечают, что на создание "теневого флота" с начала полномасштабной войны Россия потратила около 10 млрд долларов.

При этом только в прошлом году россияне заработали на экспорте нефти 188 млрд долларов, тогда как союзник РФ - Иран - заработал почти 53 млрд.

"Теневой флот" - последние новости

Ранее эксперты пришли к выводу, что российский теневой флот угрожает экологической безопасности Мирового океана. Дело в том, что в его состав входят преимущественно старые и плохо обслуживаемые суда, которые не имеют надлежащего страхования.

Эксперты провели расследование и обнаружили по меньшей мере девять случаев, когда такие суда оставляли после себя нефтяные пятна. Также специалисты не исключают возможности масштабной катастрофы.

В Европе хорошо осознают такие риски. 11 декабря постоянные представители стран ЕС одобрили 15-й пакет санкций, который направлен, в частности, против "теневого флота" РФ.

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