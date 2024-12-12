ГУР обнародовало список и фото судов "теневого флота" РФ / фото ua.depositphotos.com

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало частичный перечень судов, которые россияне используют для обхода санкций Запада. С ним можно ознакомиться на портале War & Sanctions.

"В разделе "Морские суда" добавлена вкладка "Теневой флот", которая содержит информацию о 238 "фигурантах" теневого флота старых нефтяных танкеров, что обеспечивает многомиллиардные доходы агрессорам и угрожает глобальной экологической безопасности", - говорится в сообщении.

В новом разделе можно видеть название, фото, тип и категорию судна. Здесь представлены танкеры MIN HANG, VESNA, MEROPE, AGNES, CEPHEUS, ARJUNA и многие другие.

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Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024
Фото Теневой флот РФ 12 декабря 2024

Суда из списка связаны с такими компаниями, как российская ПАО "Совкомфлот", индийская Gatik Ship Management и Fractal Marine DMCC из ОАЭ.

В разведке отмечают, что на создание "теневого флота" с начала полномасштабной войны Россия потратила около 10 млрд долларов.

При этом только в прошлом году россияне заработали на экспорте нефти 188 млрд долларов, тогда как союзник РФ - Иран - заработал почти 53 млрд.

"Теневой флот" - последние новости

Ранее эксперты пришли к выводу, что российский теневой флот угрожает экологической безопасности Мирового океана. Дело в том, что в его состав входят преимущественно старые и плохо обслуживаемые суда, которые не имеют надлежащего страхования.

Эксперты провели расследование и обнаружили по меньшей мере девять случаев, когда такие суда оставляли после себя нефтяные пятна. Также специалисты не исключают возможности масштабной катастрофы.

В Европе хорошо осознают такие риски. 11 декабря постоянные представители стран ЕС одобрили 15-й пакет санкций, который направлен, в частности, против "теневого флота" РФ.

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