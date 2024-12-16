В организации напомнили, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тыс. тонн мазута с одного российского танкера в 2007 году возле полуострова Тузла.

Российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе. Об этом сказано в заявлении "Гринпис Украина".

В организации заявили, что 4300 тонн мазута и, возможно, других нефтепродуктов выливаются в воды Керченского пролива, соединяющего Черное и Азовское моря в результате аварии двух российских танкеров, которые попали в шторм.

Отмечается, что оба российских танкера направлялись с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождения морских судов была выключена уже 12 дней (данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается из Волгограда и заканчивается в Керченском проливе).

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"Любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия. Разлив скорее всего будет определен преобладающим ветром и течениями, которые сейчас движутся на северо-восток, и при нынешних погодных условиях его будет чрезвычайно трудно локализовать. Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет чрезвычайно трудно очистить. Влияние на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти", - заявил доктор Пол Джонстон, руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании.

По его словам, тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, вызывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. Он добавил:

"Учитывая возможность такого значительного воздействия на окружающую среду основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы попытаться минимизировать дальнейший разлив. Если корабли затонут, то существует вероятность долговременного разлива нефти и нефтепродуктов".

В организации напомнили, что этот регион уже страдал от суровых погодных условий, которые привели к утечке 1,2 тыс. тонн мазута с одного российского танкера в 2007 году у полуострова Тузла. Это привело к серьезному ущербу, который наблюдался даже через год после аварии.

"Хотя российские чиновники вряд ли будут принимать меры для уменьшения воздействия на окружающую среду, мы будем продолжать мониторинг ситуации", - добавили там.

Авария российских танкеров в Керченском проливе - детали

Российский нефтяной танкер, который перевозил тысячи тонн нефтепродуктов, раскололся на части во время сильного шторма в воскресенье, вылил нефть в Керченский пролив, а другой танкер также потерпел бедствие, получив повреждения, сообщили российские власти. По меньшей мере один человек погиб.

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