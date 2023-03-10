Лидер Китая должен принять во внимание солидарность Запада, пытаясь восстановить экономический рост своей страны после пандемии.

Директор ЦРУ Уильям Бернс считает, что война России в Украине могла повлиять на мышление Китая относительно захват Тайваня.

Во время слушаний по глобальным угрозам в Палате представителей Бернс заявил, что "никто не наблюдал более внимательно" за происходящим в Украине, чем глава Китая Си Цзиньпин. Об этом пишет CNN.

"Я действительно думаю, что никто не наблюдал за опытом Владимира Путина в Украине более внимательно, чем Си Цзиньпин, и я думаю, что он в определенной степени протрезвел, насколько Запад смог сохранить солидарность и взять на себя некоторые краткосрочные экономические издержки в интересах наложения еще больших долгосрочных экономических издержек на Россию", - сказал Бернс.

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По словам директора ЦРУ, это то, что лидер Китая должен принять во внимание, пытаясь взаимодействовать с остальной мировой экономикой и восстановить экономический рост своей страны после пандемии COVID-19.

Война в Украине и Китай

Как сообщал УНИАН, ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай может готовиться к войне за Тайвань в 2027 году, но это не значит, что вторжение действительно произойдет. По словам Бернса, намерения Китая в отношении Тайваня нельзя недооценивать, однако война в Украине "отрезвила" Пекин.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявлял, что Китай внимательно наблюдает за войной России против Украины и выносит уроки, которые могут повлиять на будущие решения, в частности в отношении Тайваня. "Если Путин одержит победу в Украине, это станет сигналом о том, что авторитарные режимы могут достигать своих целей с помощью грубой силы. Это опасно", - заявил Столтенберг.

В сентябре прошлого года издание CNN писало, что Китай и Россия так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, а развязанная Россией война против Украины повлекла только укрепление решимости Запада. Легкая победа Путина еще больше укрепила бы убежденность Си в том, что Запад находится в упадке, и послужила бы шаблоном для нападения на Тайвань.

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