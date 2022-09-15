Два лидера планируют встретиться в Узбекистане – впервые с начала полномасштабной войны в Украине, и эксперты считают, что Путин – не единственная причина поездки Цзиньпина.

Китай и Россия так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, а развязанная Россией война против Украины послужила только укреплению решимости Запада.

Об этом идет речь в материале CNN.

На этой неделе лидер КНР впервые за более чем два года выехал из Китая. Сперва он посетил Казахстан, затем – саммит Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

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Там состоится встреча китайского лидера и российского диктатора – первая с начала февраля. Во время последней встречи две страны триумфально объявили о наступлении "новой эры" в международных отношениях, "трансформации архитектуры глобального управления и мирового порядка" и "важных изменений, которые переживает мир". Они выпустили совместное заявление из 5000 слов о "безграничной дружбе".

Спустя несколько недель Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и все еще далека от победы в этой войне. А обе авторитарные державы так и не приблизились к формированию мирового порядка в свою пользу, отмечают эксперты.

Легкая победа Путина еще больше укрепила бы убежденность Си в том, что Запад находится в упадке, и послужила бы шаблоном для нападения на Тайвань. Но легкой победы не было, Украина продолжает оказывать сопротивление, а вторжение оживило НАТО, укрепило трансатлантические связи и объединило Запад.

Неудача России в Украине уже начинает вызывать серьезную политическую реакцию в Москве, а полное поражение потенциально может вызвать политическую нестабильность в Кремле. Если война в Украине окажется главным переломным моментом в ослаблении России, это может помешать планам Си.

"На самом деле, у Китая (в отличие от США) нет других крупных влиятельных партнеров, на которых они могут положиться – в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Таким образом, Россия, безусловно, является самым могущественным государством, которое тесно связано с Китаем. Я думаю, что Пекин беспокоит, что Россия перенапрягается, и это может подорвать их коллективные усилия по формированию мирового порядка", – заявил Брайан Харт, научный сотрудник China Power Project в Центре стратегических и международных исследований.

Китай рискует подвергнуться западным санкциям в случае, если начнет активно помогать России в этой войне, и Си не заинтересован в этом накануне 20-то съезда партии, на котором он намерен переизбраться на нарушающий нормы третий срок.

До сих пор Пекин тщательно избегал действий, которые могли бы повлечь западные санкции (как оказание прямой военной помощи Москве).

"Китай готов оказать России некоторую молчаливую поддержку в политическом, дипломатическом и в некоторой степени экономическом плане, но суть в том, что он не собирается изо всех сил и подрывать другие свои стратегические цели ради поддержки России", – отмечает Харт.

По словам Харта, продажа оружия – та область, за которой стоит следить с особым вниманием, поскольку Китай долгое время был одним из крупнейших покупателей оружия в России. Теперь РФ может начать покупать оружие у Китая.

По его словам, даже в этом случае Китай, скорее всего, попытается отправить запчасти или предметы, не включенные в санкционный список, или отправить их по запутанным маршрутам, которые трудно отследить.

"Я думаю, что Китай будет продолжать укреплять отношения с Россией только в той мере, в какой это действительно отвечает их общим интересам", – говорит эксперт.

Эксперты считают, что поездка Си в Среднюю Азию направлена ​​не только на демонстрацию поддержки Путина, но и на то, чтобы показать как своей стране, так и всему миру, что, несмотря на дипломатическую изоляцию со стороны Запада, у Китая все еще есть друзья и партнеры, и он готов взять на себя еще большее лидерство на мировой арене.

Нива Яу, старший научный сотрудник Академии ОБСЕ, аналитического центра по внешней политике в Кыргызстане, отметила, что отказ Китая осудить Россию вызвал беспокойство среди стран Центральной Азии.

"Китай не в ладах со странами региона, потому что он все еще смотрит на войну России в Украине с этой антизападной точки зрения – как будто он вот-вот свергнет гегемонию Запада", – сказала она.

По словам Яу, это может помешать усилиям Китая по укреплению связей со своими центральноазиатскими соседями, в которые страна вложила значительные средства на протяжении последних двух десятилетий.

Во время своей первой зарубежной поездки почти за 1000 дней китайский лидер попытался развеять эти опасения. Во время визита СИ заявил, что Китай "всегда будет поддерживать Казахстан в сохранении национальной независимости, суверенитета и территориальной целостность".

Как писал УНИАН, 4 февраля по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина две страны объявили о глубоком стратегическом партнерстве с целью противодействия глобальному влиянию США.

"Дружба между двумя государствами не имеет границ, нет "запрещенных" сфер сотрудничества", - заявили они, объявив о планах сотрудничества в целом ряде областей, включая космос, изменение климата, искусственный интеллект и контроль над интернетом.

В то же время инвестиции Китая в России в рамках программы "Один пояс, один путь" впервые упали до нуля, что свидетельствует о нежелании Пекина попасть под санкции из-за войны в Украине.

Посол Китая в США Цинь Ган пытался опровергнуть заявления из февральской совместной декларации Китая и России о "безграничном" партнерстве.

Накануне китайский депутат приехал в РФ. Он стал самым высокопоставленным китайским чиновником, посетившим Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

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