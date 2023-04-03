В КНР пересмотрели свое решение впервые за почти 60 лет.

Китай пересмотрел свою позицию на счет принадлежности Курильских островов. Как сообщает Kyodo News ссылаясь на свои собственные источники, Пекин теперь имеет "нейтральные" взгляды.

Информагентство отмечает, что председатель КНР Си Цзипинь не признал Курильские острова частью Японии во время недавних переговоров с Владимиром Путиным в Москве. Он "не поддерживает ни одну сторону" в этом споре.

Таким образом, Си отошел от позиции Китая, которая бытовала почти шесть десятков лет. В 1964-м году китайский лидер Мао Цзэдун признавал четыре спорных острова Курилов территорией Японии. Затем, в июле, он публично заявил Социалистической партии Японии, что Курильские острова "должны быть возвращены им".

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Решение спора относительно владения островами стороны пытались провести дипломатическим путем. Однако в ближайшее время это будет трудно сделать. Недавно Токио ввел санкции против Москвы после полномасштабного вторжения в Украину, а Кремль после поддержки Пекина будет более настойчивым в отношении своих территориальных посягательств.

В последние годы правительство КНР публично не провозглашало своей позиции в отношении Курилов, хотя и считало их японскими. Даже на картах китайского производства спорные острова имели отметку "оккупированные Россией".

Курильские острова: положение мира

Административно Курильские острова являются частью Сахалинской области России. Однако Япония считает их своей территорией и заявляет, что эти земли были незаконно аннексированы Советским Союзом после Второй мировой войны.

В конце 2020-го года в Госдепе США заявили, что на Курильских островах живут японцы, а не россияне. РФ негативно отреагировала на такие высказывания Штатов.

В октябре 2022-го года Верховная Рада Украины признала, что Россия оккупировала Курильские острова. Таким образом Киев объявил о своей официальной поддержке Токио в этом вопросе.

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