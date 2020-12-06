В инструкции Госдепа для желающих принять участие в программе Diversity Visa указано, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (Южно-Курильские острова), относятся к Японии.

Госдепартамент CША считает уроженцами Японии людей, родившихся на Южных Курилах.

Об этом говорится в инструкции Госдепа для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы рассказал, чего хочет Путин от Японии в обмен на часть Курил

В инструкции сказано, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп (Южно-Курильские острова), относятся к Японии. А те, кто родился на Южном Сахалине — к России.

Как отмечает японская газета Hokkaido Shimbun, требование к уроженцам южных Курил указывать Японию как страну происхождения появилось в 2018 году.

Россия на это отреагировала и призвала Соединенные Штаты «знать красные линии».

Министерство иностранных дел России обвинило США в том, что американцы якобы «ставят под сомнение итоги Второй мировой войны и поощряют реваншизм».

Курильские острова: история конфликта

Территориальная пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежности южных Курильских островов, в частности Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов Хабомаи, продолжается со времен Второй мировой войны.

До оккупации острова входили в состав Япония, однако затем они стали частью СССР.

Япония не признает российского суверенитета над островами и претендует на Южно-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года. Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.

В январе 2019 года экс-депутат Госдумы рассказал, чего хочет российский президент Владимир Путин от Японии в обмен на часть Курил.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН