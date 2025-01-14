Ряд российских пропагандистских медиа заявили о якобы удачном пуске аэробаллистической ракеты "Кинжал" с истребителя Су-34. Но такой запуск - абсолютная бессмыслица. Россияне придумали этот вброс, не понимая целой кучи аспектов.

С одной стороны, ракета "Кинжал" - это переделанный Искандер-М. Она имеет вес 4,5 тонны. Конечно, для Су-34 такой вес - это примерно треть боевой нагрузки. То есть, если брать эту характеристику, то такое событие возможно. Однако дальше начинаются проблемы.

Дело в том, что у Су-34 два двигателя и воздухозаборник находится снизу, под фюзеляжем. Между мотогондолами (отсек самолета, как правило обтекаемой формы, предназначенный для монтажа двигателя, выступающий за пределы фюзеляжа или крыла, на котором установлен двигатель) есть всего метр. Но габарит ракеты "Кинжал" - 1,2 метра!

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Даже когда россияне вели разговоры о том, что Су-34 будут использовать ФАБ-3000 (таких заявлений было, по крайней мере, два), когда на производство приезжал лично Шойгу и ему показывали новые ФАБы, дальше разговоров дело не пошло.

Да, российские пропагандисты тогда даже демонстрировали вроде бы что-то похожее на эту бомбу, но дальше - ничего.

Таким образом, даже ФАБ-3000 с габаритом 1 метр является для Су-34 проблемным (ведь к этим бомбам еще надо прицепить УМПК - модуль, который превращает их в корректируемые). А 4,5 тонны "Кинжала" с габаритом 1,2 метра вообще невозможно впихнуть.

Еще один, технический аспект: для того, чтобы запустить ракету "Кинжал", нужно подняться на высоту четырнадцать-пятнадцать тысяч метров. Су-34 действительно может это сделать. Однако для того, чтобы ракета полетела, надо не только выйти на нужную высоту. Еще нужно набрать скорость и запустить тот "Кинжал" достаточно точно и именно в нужном направлении. Но даже на МИГ 31-К это не всегда достаточно хорошо получается.

Если говорить о скорости, необходимой для пуска "Кинжала", самолет должен набрать, примерно, 3 Мах (около 3675 км/ч). Уже упомянутые мной МИГ 31-К могут разогнаться до 2,5 - 2,8 Мах, после чего запускают "Кинжал". Зато Су-34 не может набрать даже такую скорость. Его максималка - это где-то две тысячи километров в час, то есть, примерно, 1,8 Max.

И это я уже не говорю об оборудовании, которое необходимо для запуска "Кинжала" с Су-34...

Фактически, переделка Су-34 под "Кинжал" будет означать строительство нового самолета.

И на подобную "модернизацию" уйдет не месяц-два, а годы. Более того, после нее нужно будет пройти еще и комплекс испытаний...

Поэтому заявления российских пропагандистов о каких-то "новациях" - не более, чем заявления.

Константин Криволап, авиационный эксперт