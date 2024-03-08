Ким "выразил глубокое удовлетворение" тем, что подразделения "полностью готовы к постоянной мобилизации для сражений".

Севернокорейский диктатор Ким Чен Ын наблюдал за артиллерийскими учениями северокорейских военных. Государственное СМИ Пхеньяна KCNA сообщило в пятницу, что в учениях участвовали подразделения, находящиеся на расстоянии выстрела от "вражеской столицы", имея в виду Сеул, и добавило, что они "выполняли важные военные задачи по сдерживанию войны".

Как пишет The Times, артиллерийские учения в четверг были направлены на повышение боеготовности и реального военного потенциала, добавляет KCNA. Наблюдая за учениями в четверг, Ким "выразил глубокое удовлетворение" тем, что подразделения "полностью готовы к постоянной мобилизации для сражений", говорится в сообщении.

Ким призвал военных продолжать подготовку, чтобы артиллерийские подразделения могли "взять инициативу в свои руки, нанося беспощадные и быстрые удары в момент вступления в реальную войну". В докладе говорится: "Он подчеркнул необходимость подготовки всех артиллеристов всей армии в качестве экспертов в области артиллерийского боя... и поставил важные задачи по завершению артиллерийской подготовки к войне".

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Ранее на этой неделе Северная Корея заявила, что Сеул и Вашингтон заплатят "высокую цену" за масштабные военные учения, известные как "Щит свободы", которые начались в понедельник, и призвала союзников прекратить "безумные военные учения".

Син Вон Сик, министр обороны Южной Кореи, посетил накануне Столичное командование обороны и приказал дать решительный ответ в случае провокаций со стороны Северной Кореи. В этом году Пхеньян объявил Южную Корею своим "главным врагом", распустил агентства, занимающиеся вопросами воссоединения и взаимодействия, и пригрозил войной из-за "даже 0,001 мм" территориального нарушения.

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