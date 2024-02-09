По его словам, Северная Корея должна называть своего соседа врагом.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на корейское Центральное информационное агентство KCNA, это заявление прозвучало после того, как в начале года диктатор исключил концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.

По словам Ким Чен Ына, правильно называть Южную Корею "главным врагом", и на основании этой законности "она может быть атакована и уничтожена в любое время".

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Перед этим государственное агентство KCNA сообщило, что парламент Северной Кореи отменил законы об экономическом сотрудничестве с Южной Кореей, углубив кризис в отношениях между соседями. С начала года режим Кима усилил кампанию давления на Южную Корею, проведя испытания крылатых ракет, используя риторику угроз в адрес Сеула и устроив снос памятника в Пхеньяне, символизирующего надежды на объединение.

Угроза войны между КНДР и Южной Кореей

Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын в ближайшие месяцы может осуществить некую "смертоносную акцию" против Южной Кореи.

По данным СМИ, американские чиновники обеспокоены вероятным конфликтом между странами. По словам собеседников издания, более жесткая риторика Ким Чен Ына является частью серии провокаций и это следует воспринимать серьезно.

Хотя США не видят непосредственного риска полномасштабной войны на Корейском полуострове, диктатор Ким Чен Ын может нанести удары из артиллерии по позициям Южной Кореи, как это было в 2010 году. В результате этого инцидента погибли военные с обеих сторон, а также гражданские лица. Затем обе стороны вскоре прекратили огонь.

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