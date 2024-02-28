В последние месяцы Северная Корея разожгла враждебность на Корейском полуострове пламенной риторикой и продолжением ракетных испытаний.

Южнокорейские и американские войска начнут на следующей неделе расширенные ежегодные военные учения в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны Северной Кореи, заявили в среду обе страны.

Как пишет The Washington Times, этот шаг, вероятно, приведет в ярость Северную Корею, поскольку она рассматривает совместные учения своих соперников как репетицию вторжения.

В последние месяцы Северная Корея разожгла враждебность на Корейском полуострове пламенной риторикой и продолжением ракетных испытаний. Хотя маловероятно, что Северная Корея начнет полномасштабные нападения на Южную Корею и США, наблюдатели говорят, что Север все еще может устраивать ограниченные провокации вдоль напряженной границы с Южной Кореей.

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В среду военные Южной Кореи и США совместно объявили, что с 4 по 14 марта союзники проведут учения Freedom Shield, командно-штабные учения с компьютерным моделированием, а также различные отдельные полевые учения.

Полковник Ли Сун-Джун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, заявил журналистам, что учения союзников призваны укрепить их совместный потенциал по предотвращению использования Северной Кореей своего ядерного оружия. Он сказал, что этой весной союзники проведут 48 полевых учений, что в два раза больше, чем в прошлом году, и что в этом году учения будут включать в себя десантно-штурмовую подготовку, боевую стрельбу и бомбардировку.

"Наши военные готовы немедленно, решительно и до конца наказать Северную Корею в случае ее провокации, и мы еще больше укрепим нашу твердую готовность посредством предстоящих учений", - сказал Ли.

Полковник Исаак Л. Тейлор, представитель вооруженных сил США, заявил, что учения союзников носят оборонительный характер и что есть веские доказательства того, что "высокий уровень готовности" помогает обеспечить сдерживание.

Учения будут включать в себя обучение обнаружению и сбиванию северокорейских крылатых ракет. Аналитики говорят, что Северная Корея, скорее всего, будет использовать крылатые ракеты для нападения на приближающиеся военные корабли США в случае конфликта, а также на военные объекты США в Японии. Испытания оружия Севера в 2022 и 2023 годах в основном были сосредоточены на системах баллистического оружия.

Эксперты говорят, что Северная Корея считает, что больший арсенал оружия позволит ей более эффективно оказывать давление на США и Южную Корею, чтобы они пошли на уступки, такие как снятие санкций, когда дипломатия возобновится. Они ожидают, что Северная Корея в этом году активизирует свою деятельность по испытаниям и другим провокациям, поскольку США и Южная Корея приближаются к важным выборам.

Южная Корея и США отреагировали на серию испытаний Северной Кореи расширением своих двусторонних военных учений и трехсторонних учений с участием Японии. Официальные лица США и Южной Кореи неоднократно предупреждали, что любая ядерная атака Северной Кореи против них будет означать конец правительства Северной Кореи во главе с Ким Чен Ыном.

По данным Министерства обороны Южной Кореи, в телефонном разговоре ранее в среду министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и министр обороны США Ллойд Остин осудили ракетные испытания Северной Кореи и подтвердили необходимость сохранения подавляющей совместной оборонной позиции. Пентагон заявил, что Остин подтвердил твердые обязательства США по расширению сдерживания для защиты Юга.

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Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею. Это заявление прозвучало после того, как в начале года диктатор исключил концепцию мирного объединения из национальной политики своего государства.

По словам Ким Чен Ына, правильно называть Южную Корею "главным врагом", и на основании этой законности "она может быть атакована и уничтожена в любое время".

Северная Корея резко активизировала свою деятельность по испытаниям оружия с 2022 года в рамках своих усилий по расширению своих ядерных и ракетных арсеналов. В этом году Северная Корея уже провела шесть раундов ракетных испытаний (пять из них, как сообщается, связаны с крылатыми ракетами) и запусков других вооружений.

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