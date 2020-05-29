Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к госизмене

Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами «аморальным» и «нечестивым».

Руководитель КНДР Ким Чен Ын приравнял подростковый секс к государственной измене.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на Radio Free Asia.

Северокорейский диктатор считает секс между тинейджерами «аморальным» и «нечестивым».

Более того, он приравнял его к государственной измене, поскольку такое поведение подростков «помогает врагам разрушать наше общество».

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«Безнравственность школьников и студентов вызвана влиянием капиталистического образа жизни, распространением электронных средств массовой информации, а также поставляемой из соседнего Китая порнографией. И это «становится проблемой», - заявил Ким Чен Ын.

Чтобы остановить рост «сексуальной распущенности», власти приказали школам проверять телефоны подростков на наличие запрещенных материалов и посещений нежелательных сайтов.

Подростки, у которых найдут «запрещенные» материала, а также их родители и учителя будут сурово наказаны.

Как сообщал УНИАН, северокорейский лидер Ким Чен Ын, который появился на публике после трехнедельного отсутствия, провел встречу по обсуждения вопроса сдерживания ядерной войны.

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