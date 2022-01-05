В Казахстане со 2 января проходят акции протестов против повышения цен на сжиженный газ, граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции.

Украинская оппозиция может использовать протесты в Казахстане против действующей власти как аргументацию о недопущении повышения тарифов в Украине.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Это (протесты в Казахстане - УНИАН) никакого отношения не имеет к Украине, хотя многие начали говорить, мол теперь оппозиция, оппоненты власти могут это использовать. По большому счету, да, могут – особенно, когда придут платежки за январь, – они смогут сказать, мол даже в Казахстане не могут это терпеть, люди вышли на улицы, правительство ушло в отставку и тому подобное. В принципе, есть все аргументы, чтобы политическая оппозиция попыталась это использовать против действующей власти Украины", – пояснил он.

Политтехнолог отметил, что катализатором протестов стало повышение цены сжиженного газа вдвое, и это"сцепило многих людей".

Читайте такжеНе Майдан. Что происходит в Казахстане и как это может отразиться на Украине"Но все-таки глубинные причины, по моему мнению, заключаются в том, что власть фактически не меняется уже третье десятилетие и, наверное, уже есть усталость от одних и тех же людей, которые принимают решения. И в этой ситуации, я думаю, что именно где-то на подсознательном уровне это было причиной и стало толчком", – заявил политтехнолог.

По его словам, всегда в таких ситуациях власть должна вовремя и правильно реагировать. В то же время, по мнению эксперта, возможны лишь два сценария развития дальнейшей ситуации в Казахстане.

"Когда происходят такие события, всегда есть два варианта их развития. Первый – побеждают протестующие, второй – они проигрывают. Других вариантов нет. Это процесс, который именно сейчас происходит, и как будет реагировать власть – перейдут ли какие-то государственные структуры Казахстана на сторону протестующих или не перейдут. Это сейчас как живой организм. Поэтому говорить, чем все это завершится, – на самом деле непрофессионально, это будет гадание на кофейной гуще", – пояснил Бала.

Протесты в Казахстане

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента, правительства и выступают против коррупции. Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент страны Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Временное исполнение обязанностей премьер-министра он решил передать Алихану Смаилову.

В столице страны Нур-Султане, городе Алматы, Алматинской и Мангистауской областях с 5 по 19 января введено чрезвычайное положение.

МИД Украины из-за акций протеста советует украинцам воздержаться от посещения Казахстана.

В местных Telegram-каналах сообщается, что протестующие захватили резиденцию президента, другие административные здания. По неподтвержденной информации, Токаев с семьей якобы был эвакуирован в Россию.

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