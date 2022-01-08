Улицы казахстанского города Байконур уже патрулирует российская бронетехника.

На космической базе Байконур в Казахстане до 19 января установлен повышенный уровень "террористической опасности".

Улицы казахстанского города Байконур уже патрулирует российская бронетехника, сообщает Украинская правда со ссылкой на видео местного телеканала БайконурИнфо.

В городе силовики работают в усиленном режиме несения службы, при этом не уточняется, речь идет о местных правоохранителях, или о российских силовиках.

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На видео можно заметить БРДМ с российским флагом и военный грузовик, которые едут в сопровождении полицейской автоколонны.

С 7 января в связи с протестами в Казахстане в городе Байконур жителям запретили передвигаться по городу группами более трех человек за редким исключением, также был введен комендантский час.

Ситуация в Казахстане

В Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим ЧС.

В ночь на 6 января президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у ОДКБ.

Россия, Беларусь и Армения уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать.

Также Токаев сообщил, чторежим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

По официальным данным, во время столкновений в разных городах Казахстана погибли 44 человека, в том числе 18 силовиков.

Министерство внутренних дел Казахстана заявило о задержании более 4 тыс. человек, среди которых иностранцы.

Справка: Космодром Байконур расположен на территории Казахстана, в Кызылординской области возле поселка Тюратам. Космодром и город с таким же названием вместе образуют комплекс Байконур, арендованный Россией у Казахстана на период до 2050 года.