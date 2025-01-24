Отмечается. что генеральный прокурор и Служба безопасности Украины не ответили на вопросы о статусе расследования и о том, были ли идентифицированы какие-либо останки.

Прошел ровно год с момента крушения в Белгородской области РФ транспортного самолета Ил-76, который, по заявлениям российской стороны, мог перевозить 65 пленных украинцев. Украина начала расследование, но до сих пор не опубликовала его результаты. Об этом говорится в статье The New York Times.

Отмечается, что генеральный прокурор и Служба безопасности Украины не ответили на вопросы редакции о статусе данного расследования и о том, были ли идентифицированы какие-либо останки.

"Россия заявляет, что Украина сбила военный транспортный самолет, перевозивший 65 пленных украинцев. Украина не подтвердила свою роль, не опознала полученные тела и не рассказала, как это произошло", - написали в NYT.

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Напоминается, что украинские официальные лица не признали и не опровергли факт сбития самолета и заявили, что не могут подтвердить, что на борту находились украинские пленные. Позже американские официальные лица предположили, что украинские силы могли использовали ракету Patriot, чтобы сбить самолет, думая, что на борту были российские ракеты и боеприпасы.

Указывается, что расследованием инцидента занялось Главное управление разведки Минобороны Украины. При этом акцентируется, что ни одна независимая группа не смогла посетить место крушения в Белгородской области РФ, хотя Украина официально запросила доступ к нему Красному Кресту и Организации Объединенных Наций. В итоге дело исчезло из заголовков СМИ на несколько месяцев, и обмен останками в начале ноября стал первым признаком потенциального прорыва.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что присутствовали при передаче останков 8 ноября. В России заверили, что передача включала останки 65 человек, погибших в результате крушения Ил-76, но это утверждение не удалось проверить независимо, отметили в NYT.

Украинка София Соболева, которая считает, что ее отец мог быть на борту сбитого самолета, рассказала, что вместе с другими родственниками возможных жертв крушения самолета она узнала о передаче останков, однако какие-либо результаты экспертиз они не получили до сих пор.

"Логически мы понимаем, что Украина сбила его", - сказала она, добавив, что при этом "официально" у них ничего нет.

Женщина сомневается, что семьи когда-нибудь получат ответы на свои вопросы, например, как это произошло и почему:

"Было много стресса и слез, но я до сих пор не могу понять, что произошло".

Катастрофа Ил-76 24 января 2024 года - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, 24 января 2024 года стало известно, что в Белгородской области РФ упал военный самолет Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ и что все они погибли. При этом РФ обвинила Украину в сбитии самолета.

Однако, в Министерстве обороны Украины не подтвердили, что причиной крушения Ил-76 могла быть атака Сил обороны.

Также руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что эта версия вызывает много вопросов.

В декабре 2024 года омбудсмен Дмитрий Лубинец комментировал заявления России, что Украине передали тела пленных, якобы погибших в российском Ил-76. Он прямо не подтвердил эту информацию, но и не опроверг:

"В последнее время был ряд репатриационных мероприятий, во время которых Украине передали останки погибших. Сейчас проходит идентификация".

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