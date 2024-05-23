Враг готовит на июль ИПСО для дискредитации Украины.

Россия дала указание искать обломки ракет для систем "Patriot" на оккупированных территориях Украины для подготовки операции против Киева по обвинению в сбивании самолета якобы с украинскими пленными.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу расследования падения вблизи Белгорода военного самолета РФ Ил-76, в котором якобы, по утверждению вражеской стороны, были украинские пленные.

"К сожалению, о сдвигах мы сейчас не можем говорить, потому что государство-агрессор не откликнулось на призыв Украины относительно создания международной комиссии, проведения международного расследования с участием представителей ООН и Красного креста. То есть фактически заблокировало эту инициативу, что о многом говорит", - отметил он.

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Юсов добавил, что есть информация, что враг будет пробовать и дальше использовать тему сбития самолета Ил-76 под Белгородом для проведения ИПСО и для давления внутри страны и дискредитации нашего государства за рубежом.

"Ориентировочно на июль определенные действия со стороны так называемого Следственного комитета государства агрессора запланированы, где фальсифицируются "доказательства". Сразу после этого инцидента россияне поставили задачу своим подразделениям искать обломки, в частности, ракет Patriot на временно оккупированных территориях с тем, чтобы пробовать "лепить" какую-то "доказательную" базу. Тем не менее, пока что лепится плохо, иначе уже была бы активность с их стороны", - сказал Юсов.

Падение Ил-76 - основные детали

Как сообщал УНИАН, в январе 2024 года в в Белгородской области (Россия), упал военный самолет тяжеловес Ил-76. Самолет мог потерпеть крушение в районе хутора Кривого.

Министерство обороны Украины тогда не подтверждало, что причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Тогда Минобороны РФ заявило о том, что на борту самолета якобы находились 65 пленных военнослужащих ВСУ.

27 января глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявления РФ о том, что в самолете Ил-76, который упал под Белгородом, могли находиться 65 украинских пленных. По его словам, эта версия вызывает много вопросов.

Буданов отметил, что пока отсутствует достоверная и исчерпывающая информация по поводу того, кто мог действительно находиться на борту упомянутого самолета.

Первый заместитель председателя СБУ Сергей Андрущенко добавил, что россияне пытаются скрыть истинные причины аварии от мировой общественности. В частности, оккупанты отказываются допускать международных экспертов к расследованию катастрофы Ил-76М. Для сбора всей информации нужно больше времени.

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