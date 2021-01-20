Египет разорвал дипломатические отношения с Катаром после того, как обвинил Доху в дестабилизации ситуации в регионе, поддержке террористической и экстремистской деятельности и финансировании группировок, связанных с Ираном.

Официальные Каир и Доха договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Читайте такжеЭмир Катара впервые прокомментировал конфликт с арабскими странамиОб этом сообщило Министерство иностранных дел Египта.

Отношения между двумя странами были разорваны в 2017 году.

«В связи с исполнительными шагами по выполнению взаимных обязательств <…> арабская республика Египет и государство Катар сегодня, 20 января 2021 года, обменялись двумя официальными меморандумами, в соответствии с которыми две страны согласились возобновить дипломатические отношения»,— говорится в сообщении МИД Египта в Facebook, передает kommersant.

Катарский кризис

Египет разорвал дипломатические отношения с Катаром после того, как обвинил Доху в дестабилизации ситуации в регионе, поддержке террористической и экстремистской деятельности и финансировании группировок, связанных с Ираном. Также отношения с Катаром разорвали Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн. В начале января 2021 года все четыре страны подписали Заявление о примирении с Катаром и сообщили о полном восстановлении дипломатических отношений после трех лет конфликта.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН