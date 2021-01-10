Саудовская Аравия и Катар решили возобновить между собой авиасообщение после почти четырехлетнего кризиса.

Авиакомпании Qatar Airways и Saudi Airlines, совершающие рейсы из Катара и Саудовской Аравии, объявили, что возобновят прямое авиасообщение между странами с 11 января.

Читайте такжеКатарский кризис: арабские страны снимут трехлетнюю блокаду с Катара 9 января страны открыли наземные границы, которые были закрыты с июня 2017 года после разрыва дипломатических отношений.

Автомобили пересекли пункт пропуска через границу Катара в городе Абу-Самра 9 января в 10:00. Трафик из Саудовской Аравии в Катар был меньше, чем в обратном направлении, передает kommersant.

Катарский кризис: детали

5 января Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн подписали заявление о примирении с Катаром. Четыре арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром в июне 2017 года и обвинили его в дестабилизации ситуации в регионе. Саудовская Аравия — единственное государство, граничащее с Катаром на суше.

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Автор: УНИАН