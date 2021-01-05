Катар договорился с Саудовской Аравией и ее союзниками об урегулировании конфликта, открытии границ и прекращении блокады.

Саудовская Аравия и ее союзники намерены вновь открыть свои границы и воздушное пространство для Катара и прекратить введенную в 2017 году блокаду страны.

Об этом сообщил министр иностранных дел Кувейта Ахмед Насер аль-Мухаммед ас-Сабах, пишет DW.

Это стало частью достигнутых в понедельник, 4 января, договоренностей между Катаром, а также Саудовской Аравией и ее союзниками. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Как сообщает Голос Америки со ссылкой на источник в Белом доме, во вторник в Саудовской Аравии должно быть подписано соответствующее соглашение.

"Мы сделали прорыв в устранении раскола внутри Совета сотрудничества государств Персидского залива", - сказал источник, пожелавший сохранить анонимность.

По словам источника, высокопоставленный советник и зять президента США Джаред Кушнер, которому было поручено курировать усилия по урегулированию спора, способствовал достижению договоренности и проводил телефонные переговоры до утра понедельника.

Источник отметил, что соглашение предусматривает прекращение блокады Катара, а Катар взамен откажется от связанных с ним исков.

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Катарский кризис: что известно

С июня 2017 года Саудовская Аравия ввела совместно с Египтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) всеобъемлющее эмбарго в отношении Катара. По мнению Эр-Рияда и союзников, Доха поддерживала слишком тесные отношения с Ираном и радикальными исламскими группировками. Правительство в Дохе всегда отвергало обвинения своих арабских соседей. Блокада привела к перебоям с поставками пищевых продуктов и воды в Катаре.

В течение блокады эти арабские страны держали закрытыми свои границы, порты, а также воздушное пространство для граждан и компаний из Катара. В споре с Саудовской Аравией Катар поддерживала, в частности, Турция.

В конце 2018 года Катар, на фоне спора с соседями, вышел из организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в которую входил много лет подряд. Впрочем, уже много лет подряд главным источником доходов Катара является не нефть, а природный газ, поскольку этот небольшой эмират имеет доступ к одному из крупнейших в мире газовых месторождений, которое он осваивает вместе с Ираном.

Заявление по урегулированию более чем трехлетнего спора между Катаром и Саудовской Аравией поступило в канун саммита стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, который должен состояться 5 января в Эр-Рияде.

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Автор: Александр Топчий