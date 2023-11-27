Уже месяц поляки блокируют границу Украины, а теперь ощутили "прелести" такой блокады на себе.

На границе Германии с Польшей застряли сотни, а возможно и тысячи польских грузовиков. Как говорят очевидцы, очередь тянется на 40 километров.

Украинский перевозчик Сергей Влади опубликовал в своих соцсетях видео, на котором запечатлена одна такая "пробка" из фур на трассе Дрезден – Вроцлав. По его словам, немецкая таможня тщательно проверяет все польские машины, въезжающие в страну.

"Вот одни польские фуры стоят. Немцы всех проверяют. Миллион вопросов, заполнить анкетки. Пусть ощутят немного прелести", – написал он.

В Сети уже иронизируют, что немцы решили отомстить полякам за блокаду украинской границы. Однако на самом деле пробка на границе Германии и Польши вероятно связана с тем, что немецкие власти пытаются пресечь поток нелегальных мигрантов в страну. Еще в октябре Берлин ввел пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией, в рамках которого начались тщательные проверки транспорта, едущего в Германию.

Блокада украинской границы польскими перевозчиками

Как писал УНИАН, в начале ноября польские перевозчики устроили забастовку, заблокировав все украинские пограничные пункты с Польшей. Блокаду они обещают держать как минимум до следующего года

Свою забастовку польские перевозчики объясняют недовольством из-за чрезмерной конкуренции со стороны украинских компаний после недавней либерализацции правил для украинцев в ЕС. Поляки требуют, чтобы украинским перевозчикам снова вернули обязательство получать лицензии на перевозки в ЕС, запретили регистрировать свои компании в Польше (если финансы компании находятся не на территории ЕС). Также есть и другие требования организационно-технического характера.

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