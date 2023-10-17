Федеральная полиция теперь может использовать на границах с тремя соседними странами те же ресурсы, которые уже давно использует на границе с Австрией.

После долгих колебаний правительство Германии решило вернуть стационарные пограничные пункты контроля на дополнительных участках границы. Глава МВД Нэнси Фезер уведомила Европейскую комиссию о введении временного внутреннего пограничного контроля на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией.

Как сообщает издание Welt, первоначально контроль на границах введен на 10 дней начиная с 16 октября, однако может быть продлен в общей сложности на срок до двух месяцев. При этом, контроль на сухопутной границе с Австрией, действующий с 2015 года, будет повторно продлен еще на шесть месяцев.

По данным МВД, это означает, что Федеральная полиция теперь может использовать на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией те же ресурсы, которые она уже давно использует на границе с Австрией.

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Отмечается, что за последние несколько недель значительно активизировались завуалированные обыски по всей приграничной зоне, а на их территории осуществляется совместное патрулирование с пограничной полицией Польши и Чехии. Со Швейцарией уже существует совместный план действий.

"Бизнес контрабандистов становится все более жестоким и беспринципным. Ужасная гибель семи человек, которые были переправлены незаконно через немецко-австрийскую границу в пятницу вечером, глубоко потрясла нас",- сказала Фезер.

Она добавила, что Германия нуждается в "эффективном ограничении нелегальной миграции, чтобы облегчить нагрузку на наши муниципалитеты".

По данным МВД, с начала этого года федеральная полиция уже обнаружила около 98 тысяч несанкционированных въездов в Германию. В 2022 году их было в общей сложности около 92 тысяч.

Нелегалы в Европе - новости

Как сообщал УНИАН, Германия имеет трудности в принятии новых мигрантов. Президента Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что сейчас Италия и Германия несут тяжелое бремя миграционных потоков. По его мнению, для решения проблемы Европе нужно справедливое распределение мигрантов и усиление контроля и надзора на внешних границах.

Тем временем, Чехия и Польша предприняли скоординированные действия по введению проверок на границах со Словакией. Они объяснили это необходимостью обуздать нелегальную миграцию и деятельность контрабандистов.

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