Politico: Забудьте о Шенгене, зона без границ может не выжить

Правила Шенгенской зоны позволяют восстанавливать контроль границ в критических ситуациях, но никто не знает, как его снова отменить.

Забудьте о Шенгене. Добро пожаловать в 1980-е годы. Европейская зона беспрепятственных путешествий, которая охватывает 22 страны ЕС, а также Норвегию, Исландию, Швейцарию и Лихтенштейн, оказалась на грани смерти, когда большинство ее членов вернули пограничные проверки с целью замедлить распространение коронавируса.

Как объясняет Politico, Шенгенское соглашение позволяет это делать в случае возникновения "серьезной угрозы для государственной политики или внутренней безопасности". Но нет никаких указаний, как вернуть пространство без границ снова к жизни. Именно с этим пыталась разобраться Еврокомиссия, приняв в среду специальный пакет с инструкциями для стран ЕС по открытию границ и сохранению определенных ограничений. Это очень чувствительная проблема для таких стран, как Греция, Италия и Испания, которым требуется восстановление туризма для спасения своих экономик.

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"Это похоже на путешествие в темное и далекое прошлое в машине времени. Нам теперь нужно вернуться назад в будущее. Вернуться к нормальности. И сделать это нужно как можно скорее, как только ситуация в здравоохранении позволит", - сказала комиссар по внутренним делам Йлва Йоханссон в Европарламенте.

Еврокомиссия предложила подход из двух этапов. Первый - страны с подобной эпидемиологической ситуацией согласно оценкам Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний могут отменить ограничения на поездки между собой при условии сохранения социального дистанцирования. Это может создать определенные проблемы, например, для Греции, если она захочет привлечь туристов из Великобритании. Потому что британская эпидемия коронавируса гораздо тяжелее.

Лишь на втором этапе свободное передвижение по всей Шенгенской зоне и за ее пределами будет восстановлено. А тем временем пространство свободных путешествий превратился в клубок одностороннего закрытия границ, двусторонних соглашений о туризме и пузырьков свободного передвижения.

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"Появилась большая фрагментация единого рынка в вопросе свободного передвижения людей и товаров", - сказала Петра де Саттер, председатель комитета Европарламента по вопросам внутреннего рынка. По ее словам, восстановить работу Шенгена будет очень не просто, потому что "мы на грани напряжения между компетенцией ЕС и стран-участниц".

Некоторые страны создают кластеры свободного передвижения. Литва, Латвия и Эстония на прошлой неделе согласились отменить ограничения на путешествия и обязательный двухнедельный карантин для граждан друг друга. Люди же, которые приезжают из других стран, будут вынуждены сидеть в самоизоляции.

"Мы согласились, что все три балтийские страны адекватно сдерживают распространение коронавируса. Мы доверяем системам охраны здоровья друг друга", - сказал премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

Балтийский пузырь может расшириться, поскольку страны рассматривают возможность добавить к своей зоне без границ еще Польшу и Финляндию. Франция и Великобритания согласились позволить французским путешественникам без карантина пересекать Ла-Манш. Соответствующее объявление сделали премьер-министр Борис Джонсон и президент Эммануэль Макрон. Но стратегия Британии по выходу из карантина, опубликованная в понедельник, не подтвердила это.

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Еврокомиссия ожидает, что Британия "применит такие же исключения для путешественников из других стран-участниц со схожей эпидемиологической ситуацией, что и во Франции". Пресс-секретарь комиссии отметил, что законы ЕС запрещают дискриминировать людей по национальности. Однако, правила позволяют дискриминировать на основе места проживания при условии, что это оправдано эпидемиологическими оценками.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен еще в апреле объявила, что европейцы найдут "умные решения", чтобы сезон отпусков в этом году состоялся. После этого ряд правительств сделали свои заявления на эту тему. Греция работает над идеей разрешить туристам въезд при условии сдачи тестов на коронавирус перед поездкой.

"Они могут взять с собой на самолет отрицательный тест или положительный тест на антитела", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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Однако, до сих пор нет научного подтверждения надежности таких тестов или стопроцентного появления иммунитета после контакта с коронавирусом. Поэтому ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний выступают против такого подхода. Politico пишет, что ситуация слишком сложная с точки зрения охраны здоровья, а также с политической и юридической позиции. Поэтому вряд ли она решится в ближайшее время.

"Это очень трудная задача. Страны-участницы ввели различные меры и не координировали свои действия между собой. Отмена этого многообразия национальных ограничений займет некоторое время", - сказала Йоханссон. Другой чиновник ЕС сказал Politico, что возобновление работы Шенгенской зоны может занять месяцы, а не недели.