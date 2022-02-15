Канцлер напомнил об экономических санкциях ожидающих Москву в случае дальнейшей эскалации и призвал "всеми силами ее предотвратить".

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, 15 февраля, после переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что война не должна начинаться и призвал к немедленной деэскалации ситуации вокруг Украины.

Как заявил Шольц во время итоговой пресс-конференции с Путиным, его визит в Россию проходит на фоне военного кризиса, крупнейшего в Европе за последние десятилетия.

"Военная деятельность РФ и концентрация сил на границе заняли много времени в наших переговорах. Я высказал свою оценку ситуации и то, как наши европейские партнеры оценивают ситуацию, то, что они чувствуют, как угрозу. Мы очень обеспокоены тем, что 100 тысяч военных сосредоточены на границе с Украиной без видимой причины. Срочно необходима деэскалация", - отметил Шольц.

Он также добавил, что на фоне обострения очень важно, чтобы не началась война. По его словам, Путин рассказывал ему о своих консультациях с министрами иностранных дел и обороны.

"Дипломатические возможности не исчерпаны. Мы слышали, что отдельные подразделения отводятся (от границы - УНИАН), и это хороший знак", - заявил Шольц.

По словам Шольца, Германия готова продолжать переговоры ради обеспечения общей безопасности.

"НАТО предложило переговоры в рамках ОБСЕ, Польша начала новый диалог на высшем уровне. Мы будем продолжать обсуждать эти вещи на уровне диалога, не можем позволить себе зайти в тупик", - отметил Шольц.

Канцлер напомнил об экономических санкциях ожидающих Москву в случае дальнейшей эскалации и призвал "всеми силами ее предотвратить".

Напомним, 14 февраля Шольц прибыл в Украину с рабочим визитом. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и объявил несколько важных заявлений.

В частности, Шольц сообщил, что Германия будет поддерживать Украину и в дальнейшем. Он добавил, что ФРГ выделяет 150 млн евро Украине, также Шольц сообщил, что Зеленский заверил его, что Украина предоставит для обсуждения проекты законов об "особом статусе" и местных выборах в ОРДЛО.

Также Шольц во время рабочего визита в Украину, заявил, что вопрос членства Украины в НАТО сейчас не стоит на повестке дня.

Угроза агрессии РФ

В последние пару месяцев Россия под видом учений сконцентрировала у границ Украины значительное количество военных. После чего в западных СМИ появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению в Украину.

Между тем РФ отрицала свои намерения вторгнуться в Украину и одновременно выдвинула НАТО ультиматум. Среди прочего в нем было требование не принимать Украину в члены Альянса.

По последним оценкам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, к границам Украины и на оккупированные территории Россия стянула более 120 тыс. военных.

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