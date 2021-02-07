По его мнению, в вопросе вакцин не может идти речи о геополитике.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что лично готов сделать прививку от COVID-19 российской или китайской вакциной, если те будут зарегистрированы в ЕС.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

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По его мнению, в вопросе вакцин не может идти речи о геополитике.

«Да, если вакцины будут зарегистрированы в Европе. В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах», - ответил Курц, отвечая на вопрос о том, готов ли он привиться вакциной из России или Китая.

Он отметил, что Австрия готова в случае одобрения вакцин предоставить австрийским компаниям мощности для их производства.

Вакцинация в Украине: что известно

Вакцинацию в Украине планируют начать с середины февраля.

30 декабря 2020 года Украина подписала контракт на поставку 1,9 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac.

30 января в Минздраве заявили, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX вошла в список стран, которые получат вакцины производства Pfizer/BionTech от коронавируса во время первой волны распределения. Уже подтверждены поставки в Украину 117 тыс. доз вакцин.

Также в период с середины февраля до конца второго квартала 2021 года Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

5 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax.

В течение 2021-2022 годов, согласно утвержденному Минздравом плану иммунизации населения от COVID-19, предусмотрено охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). В первую очередь будут вакцинировать медиков, пожилых людей и тяжелобольных.

6 февраля 2021 года стало известно о том, что Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией Китая одобрило для повсеместного применения вакцину от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Ею собираются прививать и украинцев.

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Автор: УНИАН