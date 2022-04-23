Также канадское правительство предоставило ВСУ дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

Канада передала Украине 155-мм гаубицы M777.

Об этом сообщила министр национальной обороны Канады Анита Ананд в микроблоге Twitter.

"Канада выступает на стороне Украины. Мы доставили несколько гаубиц M777 и соответствующие боеприпасы украинским силам во взаимодействии со США", - отметила Ананд.

Также, по ее словам, Канада предоставила Украине дополнительные боеприпасы к противотанковому гранатомету Carl Gustaf.

Кроме того, по ее словам, официальная Оттава предоставит бронетехнику и другую поддержку украинским Вооруженным силам.

Как сообщает канадский телеканал CBC, Канада отправила в Украину 4 относительно новые гаубицы M777.

M777

М 777 - британская полевая буксируемая гаубица калибра 155 миллиметров. Производится компанией BAE Systems.

Дальнобойность: Максимальная обычными снарядами: 24,7 км; максимальная специальными снарядами: 30+ км.

Скорострельность: Интенсивная: 5 выстрелов в минуту на срок до 2-х минут; стандартная: 2 выстрела в минуту.

Развертывание: Развертывание: <3 минут; свертывание: <2 минут.

Буксировка: Максимальная скорость буксирования: 88 км/ч; скорость по пересеченной местности: 24 км/ч.

Такие гаубицы использовались ВС США в вооруженных конфликтах в Ираке и Афганистане.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Канада планирует передать Украине военного оборудования на $500 млн. В частности, Украина может получить бронированные машины Senator и бронетранспортеры Coyote и Bison.

А 20 апреля канадский премьер-министр Джастин Трюдо анонсировал отправку в Украину крупнокалиберной артиллерии.

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