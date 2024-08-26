Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируется установить на уровне 100%, пошлины на сталь и алюминий составят 25%.

Канада ввела драконовские пошлины на электромобили и сталь из Китая. Премьер-министр Джастин Трюдо объяснил это тем, что Китай "играет по другим правилам", пишет Financial Times.

"Такие субъекты, как Китай, решили дать себе несправедливое преимущество на мировом рынке", - сказал Трюдо во время заседания кабинета министров.

Министерство финансов Канады заявило, что "преднамеренная государственная политика Китая в отношении избытка мощностей и отсутствия строгих трудовых и экологических стандартов" угрожает работникам и предприятиям глобальной индустрии электромобилей и подрывает долгосрочное экономическое процветание Канады.

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"Именно поэтому наше правительство предпринимает решительные действия, чтобы выровнять условия игры, защитить канадских работников и соответствовать мерам, принятым ключевыми торговыми партнерами", - сказала министр финансов и вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Как отмечает Financial Times, объявление Канады о введении драконовских пошлин на китайский импорт является частью длительной стратегии США на противодействие тому, что они считают несправедливой экономической практикой. В этом контексте показательно, что заявление Канады было сделано на следующий день после визита в Оттаву советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Кроме Канады администрация Байдена смогла перетянуть на свою сторону и Европу. Пошлины ЕС, как ожидается, будут утверждены до конца октября. Однако они будут не столь большими, как у США и Канады - от 9 до 36,3% в дополнение к уже существующим сборам в 10%. Интересно, что ЕС планирует сделать послабление для компании Tesla, которая поставляет свои машины в Европу с китайских заводов. Размер пошлины для нее, вероятно, составит как раз минимальные 10+9%.

Financial Times добавляет, что интерес Канады во введении пошлин очевиден, поскольку производство автомобилей является одним из важнейших производственных секторов страны. Заводы сгруппированы вокруг района Великих озер в основном работают на рынок США, давая работу почти 120 000 канадцев.

Торговая война Китая против Запада

Как писал УНИАН, ЕС разрабатывает планы введения пошлин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Это решение должно остановить всплеск некачественных товаров из Китая в ЕС.

Со своей стороны Китай объявил о расследовании против европейского бренди, свинины и молочной продукции.

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