Стоимость импортируемых Канадой китайских электрических авто выросла в прошлом году до 1,6 млрд долларов.

Оттава решила ударить по Китаю, который ведет торговую войну с ЕС, пошлинами на сталь, алюминий и электромобили. Об этом сообщает Bloomberg.

Пошлины на импорт электромобилей из Китая в Канаду планируется установить на уровне 100%, в то время как пошлины на сталь и алюминий составят 25%. Оттава пойдет на этот шаг вслед за Евросоюзом и США, которые ранее уже выбрали похожую стратегию по отношению к Китаю.

Согласно представленным данным, стоимость китайских электромобилей, импортируемых Канадой, выросла в 2023 году до 1,6 млрд долларов США, тогда как в 2022-м этот показатель был примерно на уровне 70 млн долларов.

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Существенно возросло количество автомобилей Tesla, которые прибывают в порт Ванкувера с завода в Шанхае.

Впрочем, канадцы в первую очередь обеспокоены из-за угрозы от китайских автопроизводителей. Речь, в частности, о BYD, которая пытается завоевать новые рынки для своей продукции.

Рынок электромобилей - "китайская угроза"

Напомним, ранее члены ЕС решили вести пошлины на китайские электромобили, чтобы выровнять конкуренцию с импортом, который получает большие субсидии из Пекина.

Также сообщалось, что производители электромобилей из Китая нашли хитрый способ, как обойти пошлины Европейского Союза. Новое поколение производителей электрических авто решило объединиться с местной промышленностью ЕС, чтобы их машины считались не импортируемыми.

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