Еврокомиссия планирует отменить порог, при котором товары ниже 150 евро освобождаются от пошлин.

Европейский Союз разрабатывает планы по введению пош лин на дешевые товары, купленные в китайских онлайн-магазинах Temu и AliExpress, а также в розничном магазине одежды Shein. Данное решение должно остановить всплеск некачественных товаров из Китая в ЕС, сообщает Financial Times.

По информации источников издания, в этом месяце Еврокомиссия предложит отменить нынешний порог в 150 евро, ниже которого товары можно покупать без уплаты пошлины. Сейчас, согласно действующим правилам ЕС, посылки, которые были куплены онлайн из стран, не входящих в Евросоюз, не облагаются пошлиной, если стоимость товара составляет менее 150 евро.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС было импортировано 2,3 млрд товаров с заявленной стоимостью менее 150 евро. В то же время количество опасных товаров в странах ЕС с 2022 по 2023 годы выросло более чем на 50%, до более 3400 единиц. Косметика, игрушки, электроприборы и одежда были среди продуктов с наибольшим количеством проблем безопасности.

Видео дня

Индустрия игрушек ЕС обвинила китайских розничных торговцев в поставках опасных игрушек в Европу. Отраслевая группа Toy Industries of Europe в феврале заявила, что приобрела 19 игрушек в онлайн-магазине Temu и обнаружила, что ни одна не соответствует стандартам ЕС. А 18 из них представляли реальный риск для безопасности детей.

В онлайн-магазине Temu ответили, что все эти 19 изделий больше не доступны на их веб-сайте ЕС. Магазин также добавил, что "безопасность продукции является для нас первоочередной заботой, и мы усилили мониторинг этой группы продуктов и связанных с ней требований".

В AliExpress отметили, что там работают с законодателями, чтобы "убедиться, что мы были, есть и постоянно будем соответствовать требованиям на рынке ЕС". В розничном магазине одежды Shein отметили, что полностью поддерживают усилия по реформированию таможенных пошлин.

Европейские пошлины – последние новости

23 июня сообщалось, что Китай и Евросоюз договорились о начале переговоров относительно запланированного введения тарифов на электрокары китайского производства, импортируемые на европейский рынок.

2 июля стало известно, что из-за превышения квот Европейский Союз вернул пошлины на яйца и сахар из Украины. Они будут действовать со 2 июля 2024 года до 5 июня 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: