Россия потеряет доступ ко всем преимуществам организации, если призыв Канады будет услышан.

Канада призывает приостановить членство России в Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Об этом заявил в четверг премьер-министр Джастин Трюдо. Заявление главы канадского правительства прозвучало на фоне шквала санкций, которые Трюдо и его кабинет наложили на Россию в результате вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

"Сегодня Канада и другие близкие партнеры призывают отстранить Россию от Интерпола", — сказал Трюдо.

"Мы поддерживаем это, потому что считаем, что международное сотрудничество правоохранительных органов зависит от коллективной приверженности Всеобщей декларации прав человека и взаимного уважения между членами Интерпола", - добавил он.

Интерпол — международная организация, которая способствует сотрудничеству между правоохранительными органами по всему миру. В настоящее время 195 стран-членов имеют доступ к следственной поддержке и опыту организации, включая ее 19 баз данных полиции с информацией о преступлениях и преступниках, включая имена, отпечатки пальцев и украденные паспорта.

Россия потеряет доступ ко всем этим преимуществам, если призыв Канады и других "близких партнеров" будет услышан.

Напомним, ранее Украина призвала Интерпол срочно исключить Российскую Федерацию из состава организации. Причина такого требования – нарушение основных принципов.

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