Данные по Евгению Лавренчуку были удалены из учетов Интерпола, но суд материалы РФ не отклонил.

Интерпол признал, что Российская Федерация объявила в международный розыск украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, задержанного по требованию РФ в Италии, по политическим мотивам.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова пояснила, что украинские правоохранители обратились в Интерпол по поводу вероятного злоупотребления со стороны России инструментами и возможностями базы в преследовании Лавренчука.

"Согласно полученной информации от Нацполиции Украины, сведения в отношении гражданина Украины Евгения Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу Национального центрального бюро Интерпола в РФ были удалены за их несоответствие положениям статьи 3 Устава Интерпола, согласно которому строго запрещено осуществлять любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера", - сообщила омбудсмен.

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27 января адвокаты режиссера подали ходатайство об отмене домашнего ареста и предоставления ему разрешения вернуться в Украину, поскольку из-за удаления Интерполом внесенных россиянами сведений оснований для дальнейшего задержания украинца нет".

В свою очередь, суд Неаполя в удовлетворении требований отказал, так как продолжается проверка присланных Россией материалов об экстрадиции. И на этой стадии прекратить разбирательство невозможно.

Прокуратура Неаполя должна изучить материалы россиян в течение 30 дней, а уже после этого суд примет решение.

"При этом вызывает беспокойство тот факт, что Министерство юстиции Итальянской Республики и прокуратура Неаполя, зная об удалении Интерполом Евгения Лавренчука с учетов лиц, разыскиваемых РФ, и требующих экстрадиции, официально не отреагировали на этот факт, не приняли мер по освобождению Лавренчука из тюрьмы, где он безосновательно содержался 35 дней и не дали ему беспрепятственно выехать в Украину", - отметила Денисова.

Омбудсмен обратилась к главе МИД Украины Дмитрию Кулебе с просьбой принять все необходимые политико-дипломатические и консульские меры для прекращения нарушений прав незаконно задержанного в Италии Лавренчука и обеспечить его немедленное возвращенин в Украину.

Украинский театральный режиссер Лавренчук с 17 декабря содержался в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. 4 января Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что задержание украинского театрального режиссера Лавренчука в Италии по запросу России свидетельствует о злоупотреблении Россией уставом Интерпола и неправомерном его использовании как инструмента гибридной войны.

Она отметила, что "Россия обвиняет Евгения в "финансовых нарушениях", которые он якобы совершил восемь лет назад. Российские СМИ со ссылкой на Таганский суд Москвы написали, что Лавренчука заочно арестовали в июле 2020 года по обвинению в мошенничестве в крупном размере. В чем именно – деталей не разглашают", - говорится в заметке.

Денисова сообщила, что львовянин Лавренчук в 16 лет поехал в Россию на учебу, где набирал курс его земляк, режиссер Роман Виктюк. После учебы Евгений создал в Москве Польский театр, где и работал. В 2014 году покинул Россию в знак протеста против военной агрессии. Три года работал главным режиссером Одесского театра оперы и балета, а также имел другие проекты в разных театрах.

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