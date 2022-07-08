Ранее даже сам Путин называл Китай братским народом и верным другом России.

Китайский лидер Си Цзиньпин отказался приехать в Россию по приглашению бункерного президента Владимира Путина. Почему же визит не состоялся, сразу же стал объяснять пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, во всем виноват коронавирус.

Журналисты проекта FreeДом напоминают, что Путин и Си Цзиньпин встречались в Пекине 4 февраля, накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Сейчас настала очередь китайского президента посетить Россию в рамках дипломатических церемоний. 15-го июня во время телефонного разговора Путин якобы пригласил в гости председателя КНР. Однако тот сказал, что в ближайшее время будет трудно приехать в РФ.

"Фактически Китай ведет сейчас политику асбтрагирования от действий РФ на всех уровнях. И отказ от этого визита - это не из-за коронавируса. Китай таким образом латентно, но абстрагируется от Российской Федерации", - объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ранее даже сам Путин называл Китай братским народом и верным другом России. Но дружба дружбой, а Пекин избегает называть в любых официальных документах Россию союзником, хоть и подчеркивает партнерство.

"Китай никогда не был дружественным России. Китай - это страна, которая использует РФ как сырьевую базу уже десятилетиями", - говорит Коваленко.

Касательно вторжения Россию в Украину, Си Цзиньпин осторожен, потому что такие дружеские отношения могут потянуть за собой КНР в пропасть. Лидер Поднебесной не оказывает поддержку РФ и заявил, что все можно решить дипломатическим путем. Ранее аннексию Крыма Китай, кстати, не признал.

"В Китае прекрасно понимают, что любые действия, которые могут дестабилизировать его политическую, экономическую, социально-общественную обстановку в стране, они недопустимы. А поддержка РФ - это именно такие действия. Поэтому такой поддержки в военном плане Китаем не будет осуществляться в адрес Российской Федерации", - подчеркнул военный эксперт.

По сути Китай остается бизнес-партнером России, но не рискует нарушать санкции и с некоторыми компаниями потихоньку начинает разрывать отношения.

"Мы сейчас видим, как Китай начинает выстраивать экономическую стену с российскими компаниями, которые, опять-таки, находятся под санкциями. Также ряд китайских компаний вышли из РФ после введения против нее масштабных санкций и продолжают выходить", - подытожил Коваленко.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что в Европейском союзе видят лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкции Запада за счет поддержки со стороны Китая.

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