Журналисты нашли целый плейлист "Вагнера", десятки пропагандистских роликов, в том числе содержащих призывы присоединяться к группировке.

YouTube не банит рекламу российской террористической группировки "Вагнер", наемники Пригожина даже собирают средства на боеприпасы через указанную платформу, говорится в расследовании The Sunday Times.

Журналисты нашли целый плейлист "Вагнера" на YouTube, в основном - рэп-песен, десятки пропагандистских роликов, в том числе содержащих призывы присоединяться к группировке.

Есть также свидетельства того, что алгоритм YouTube используется для подпитки пророссийской дезинформации. Когда видеоролики "вагнеровцев" на платформе заканчиваются, зрители перенаправляются на все более жестокие видеоролики о группе террористов, говорится в материале.

Видео дня

Авторы расследования указывают, что размещение таких видео уже нарушают принципы сообщества YouTube. Более того, по мнению экспертов, ролики "Вагнера" нарушают и закон США о санкциях.

Некоторые ролики, просмотренные пользователями по несколько миллионов раз, были загружены через каналы кремлевских СМИ, владельцы и корреспонденты которых тоже находятся под американскими санкциями.

Как уже выше отмечалось, такие промо-ролики ЧВК "Вагнер" имеют по 3-4 миллиона просмотров. YouTube пропускает песни "вагнеровцев", содержащие, в том числе, призывы к российским властям дать наемникам "больше снарядов".

Вместе с тем компания уже отреагировала на запрос журналистов The Sunday Times и удалила некоторые ролики, в частности видео с указанными банковскими реквизитами ЧВК. То же сделал TikTok после обращения СМИ.

"Контент, предназначенный для восхваления, продвижения или помощи воинствующим экстремистским или преступным организациям, запрещен на YouTube. Google стремится соблюдать законы США о санкциях и применяет соответствующие политики в соответствии со своими условиями обслуживания", ответили журналистам в YouTube.

"Вагнеровцы" в Украине - санкции против группировки Пригожина

Известно, что десятки тысяч наемников террористической группировки "Вагнер" воюют или воевали в Украине в 2022-23 годах. "Повар Путина" Пригожина отправил всю ЧВК на Донбасс, но из-за больших потерь "вагнеровцев" подкрепили регулярными войсками РФ.

"Вагнеровцы" были внесены в санкционные списки Великобритании, ЕС и США за содеянные военные преступления в Украине и Африке, где у Пригожина есть свои бизнес-интересы. Кроме того, Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией.

По состоянию на январь 2023 года британская разведка насчитывала до 50 тысяч "вагнеровцев" в Украине, но, вероятнее всего, наемников в Украине поубавилось из-за огромных потерь, которые группировка понесла в "мясных" штурмах за Бахмут.

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