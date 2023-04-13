Наемников Пригожина уличили в поддержке действий, направленных против суверенитета Украины, и нападении на города.

Европейский союз 13 апреля ввел санкции в отношении двух организаций Евгения Пригожина. Речь идет о частной военной кампании "Вагнера" и медиакомпании РИА ФАН.

"ЧВК "Вагнера" возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины", - говорится соответствующем документе ЕС.

Отмечается, что "вагнеровцы" несут ответственность за поддержку действий, направленных на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Также в санкционном списке оказалась еще одна компания "повара Путин" - РИА ФАН, которая ведет пропагандистскую деятельность и занимается дезинформацией.

"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - указано в документе.

Санкции против ЧВК "Вагнер" - что известно

26 января министерство финансов США ввело санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с частной военной компанией.

Отмечается, что Вашингтон признал ЧВК международной преступной организацией и ввел санкции в отношении ключевых лиц и структур, связанных с наемниками.

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