'Это будет непредсказуемо': в The Times раскрыли, как Путин отомстит за удары Storm Shadow

Вероятно, российские власти прибегнут к гибридной агрессии, в частности подрывной деятельности и диверсиям.

На саммите G20 в Бразилии британский премьер Кир Стармер воздержался от прямых комментариев относительно использования Украиной ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Впрочем, ВСУ уже сделали это, и Кремль может отомстить, пишет The Times.

"Мы должны обеспечить Украине то, что ей нужно столько, сколько ей нужно, чтобы выиграть эту войну... Но я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, поэтому от этого выиграет только один человек, и это Путин", - сказал Стармер.

Менее чем через сутки после возвращения премьер-министра из Рио-де-Жанейро появились сообщения о применении Storm Shadow. По данным российских источников, "12 ракет дальнего действия были выпущены по Курской области". В селе Марьино были найдены фрагменты ракет с трафаретной надписью Storm Shadow, фотографии выложили в сеть.

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Даунинг-стрит избегает официального подтверждения этих ударов, стремясь избежать эскалации, но в то же время демонстрируя решимость поддерживать Украину. Это решение воспринимается как сигнал Кремлю, хотя ожидается, что Россия ответит новыми формами гибридной войны: кибератаками, диверсиями и другими подрывными действиями.

Примером являются инциденты с зажигательными устройствами, замаскированными под массажные аппараты, которые вспыхнули в логистических центрах DHL в Великобритании и Германии. Как отмечают в Литве, которая расследует эти случаи, за ними стоит российская военная разведка.

Мэтью Сэвилл, директор Военно-научного аналитического центра RUSI, сказал:

"Мы никогда не должны иметь наглые ядерные риски, но это выглядит невероятно экстремально. Но мы могли видеть другие формы эскалации и возмездия. Сообщество безопасности Великобритании будет настороже. Они не боятся развивать мертвую силу или насилие за рубежом или попытаться диверсию".

Storm Shadow - как британские ракеты повлияют на войну

С военной точки зрения, как отмечает один источник, "Storm Shadow сами по себе вряд ли существенно повлияют на конфликт". Летние дебаты по их использованию лишили Украину элемента неожиданности, а Россия уже переместила стратегические объекты за пределы их дальности.

Однако ракеты имеют сильное символическое влияние. Если их использование против оккупированных Россией территорий, таких как Крым, еще вызвало меньше споров, то удары на территории России являются "значительной эскалацией", которая посылает Кремлю четкий сигнал.

Новые вызовы и непредсказуемость

Решение США и Великобритании разрешить использование дальнобойного оружия было принято после участия северокорейских военных в конфликте на стороне России. Терпение Вашингтона иссякло в последние дни президентства Джо Байдена. Однако перспективы остаются неопределенными.

"Сейчас вопрос в том, как далеко Путин готов зайти. Избрание Дональда Трампа с его обещанием завершить войну в первый день пребывания в должности дает России возможность попытаться закрепить некоторые свои достижения. Однако, как всегда в случае с Путиным, то, что будет дальше, очень непредсказуемо", - подытожило издание.

Дальнобойное оружие для Украины

17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии газета Le Figaro сообщила о снятии запрета на использование ракет Storm Shadow.

Уже 19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Был поражен большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

20 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.

В Defense Express добавили, что, вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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