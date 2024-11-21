Британское правительство изменило позицию относительно ударов дальнобойными ракетами по целям вглубь России, и это точно повлияет на развитие войны в ближайшие месяцы.

США и Великобритания разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты для атак на цели в России. Это демонстрация изменения подхода к поддержке Киева в условиях затяжного конфликта, пишет The Times.

Во вторник Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области, используя американские ракеты ATACMS. Как пишут СМИ, ракеты попали в склад оружия в Брянской области. Почти одновременно была применена британская ракета Storm Shadow, что подтверждает изменение позиции Лондона относительно использования Киевом этого оружия для ударов по российским целям. Официального подтверждения от британского правительства не было, однако дальность и специфика ударов указывают на то, что "правительство Великобритании придерживалось изменения политики, принятой Вашингтоном".

Главный вызов - время

ATACMS и Storm Shadow - это высокоточное оружие, способное поражать стратегически важные объекты врага. Storm Shadow, например, имеет дальность 250 км и оснащена боеголовкой весом 450 кг. Его особенность - "выстрелил и забыл", а также способность проникать в защищенные военные объекты.

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Она разработана, чтобы поражать цели с повышенной точностью, при этом все детали цели передаются в компьютер. Ракета может лететь на низкой высоте и имеет встроенную технологию стелс, что затрудняет обнаружение вражескими радарами. Storm Shadow может менять скорость на поле боя. Но есть нюанс, о котором пишет издание:

"Однако эта ракета пользуется спросом среди союзников, а Украине предоставили лишь ограниченные поставки. Это может помешать ожиданиям Киева нанести значительный и длительный ущерб ключевым военным объектам в России".

Несмотря на ограниченные поставки этого оружия, его эффективность позволяет Украине наносить болезненные удары по ключевым российским целям, чего раньше было трудно достичь. Storm Shadow может изменить ситуацию на поле боя благодаря своей точности и способности проникать через российскую ПВО.

Изменение политики произошло в условиях усиления боевых действий на востоке Украины, а также на фоне вероятного уменьшения поддержки Украины после выборов в США. Украина понимает, что имеет ограниченное время для использования дальнобойного оружия, ведь правительство Киева знает, что у него есть два месяца, чтобы максимально использовать это оружие дальнего действия до прибытия Дональда Трампа в Белый дом в январе.

Две современные ракеты Запада против России

Впервые Россия сталкивается с использованием столь современного западного оружия на своей территории, что усложняет задачу ее противовоздушной обороны. Эффективность Storm Shadow и ATACMS ставит под угрозу сотни объектов, ведь по оценкам, около 245 потенциальных военных целей могут быть в пределах досягаемости ATACMS и Storm Shadow.

Это развитие событий заставляет Россию усиливать удары по Украине, в частности по ее энергетической инфраструктуре, в ответ на новые вызовы от Киева.

Решение США и Великобритании разрешить использование дальнобойного оружия стало важным шагом в войне, предоставив Украине новые инструменты для борьбы на фоне наступления РФ на Донбассе и привлечения войск КНДР к боевым действиям в Курской области. В то же время этот шаг создает серьезный вызов для российской обороны и повышает ставки в конфликте.

Дальнобойное оружие для Украины

17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ.

Впоследствии газета Le Figaro сообщила о снятии запрета на использование ракет Storm Shadow.

Уже 19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Был поражен большой арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

20 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow.

В Defense Express добавили, что, вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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