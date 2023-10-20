Ранее ряд израильских силовиков уже покаялись за провал 7 октября, но не премьер.

Подавляющее большинство израильтян считают, что действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен публично взять на себя ответственность за катастрофический провал израильских сил безопасности, который привел к большому количеству жертв во время нападения ХАМАС 7 октября. Опрос с такими результатами сегодня опубликовала израильская газета Maariv.

Согласно опросу, 80% израильтян заявили, что Нетаньяху, который до сих пор воздерживался от публичных заявлений о собственной ответственности, должен последовать примеру своих подчиненных из силового сектора, которые уже покаялись за провал 7 октября. Так в частности считают и 69% из числа тех, кто на выборах голосовал за партию "Ликуд", которую представляет Нетаньяху.

Также опрос показал, что 65% израильтян поддерживают наземное наступление в секторе Газа против террористической группировки ХАМАС. 21% выступают против.

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Кроме того, 51% поддерживают идею проведения широкомасштабной военной операции на северном фронте – против группировки Хезболла, базирующейся в Ливане и уже совершившей ряд нападений на Израиль за последние две недели. 30% опрошенных наоборот хотят ограниченной операции.

Также опрос свидетельствует о резкой потере популярности действующей властью. Если бы сейчас в Израиле состоялись парламентские выборы, правящая коалиция потеряла бы большинство в Кнессете.

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Как писал УНИАН, ранее начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Галеви и руководитель Службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар уже взяли на себя ответственность за катастрофу 7 октября. Также свою ответственность признали министр обороны Йоав Галлант и министр финансов Бецалель Смотрич.

Тем временем сам Нетеньяху пытается примерить на себя роль военного лидера нации. Накануне он обратился к армии, заявив, что "весь народ Израиля стоит за вами", и призвал к победе над ХАМАС.

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