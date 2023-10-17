Премьер заявил, что они не остановятся.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскрыли детали его разговора с российским президентом Путиным.

Информация СМИ о том, что разговор состоялся 16 октября, подтверждается на страние премьера в X (Twitter). "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поговорил сегодня вечером с президентом России Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр ясно дал понять, что Израиль подвергся нападению мерзких и жестоких убийц, вступил в войну решительный и сплоченный и не остановится, пока не уничтожит военный и правительственный потенциал ХАМАС", - сообщили в канцелярии.

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Реакция России на нападение ХАМАС

Как известно, после вторжения боевиков на территорию Израиля, Россия призвала стороны "прекратить огонь" и "вернуться за стол переговоров".

Путин заявил, что Россия выступает за создание независимого суверенного палестинского государства, а также заявил, что обеспокоен возможной крупномасштабной операцией ЦАХАЛ в секторе Газа.

Вчера в Кремле сказали, что во время беседы с Нетаньяху диктатор "выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".

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