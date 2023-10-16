За несколько часов до вторжения ХАМАСа разведка заметила подозрительную активность в Газе, но сигнал проигнорировали.

Руководитель израильской службы безопасности "Шин Бет" Ронен Бар взял на себя ответственность за то, что контрразведка не смогла вовремя обнаружить приготовления ХАМАС к нападению на Израиль 7 октября. Как сообщает Times of Israel, Бар написал письмо-обращение к сотрудникам спецслужбы, в котором изложил свой взгляд на трагедию.

"Несмотря на серию мероприятий, которые мы провели, к сожалению, в субботу [7 октября] мы не смогли дать достаточное предупреждение, которое бы позволило сорвать атаку. Ответственность за это лежит на мне, как на том, кто возглавляет организацию. Время для расследования будет. Сейчас мы боремся", - говорится в письме.

Отмечается, что за несколько часов до нападения израильская разведка обнаружила необычную активность в секторе Газа. Из-за этого произошел ряд телефонных разговоров между израильскими высокопоставленными чиновниками, но в итоге предупреждение проигнорировали.

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Тем не менее, Бар пошел в штаб-квартиру "Шин Бет" и приказал развернуть небольшую группу оперативников на границе Газы, ожидая небольшой атаки. Известно, что 7 октября погибли по меньшей мере 10 сотрудников "Шин Бет".

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Как писал УНИАН, в ночь на 16 октября Израиль наносил мощнейшие удары по сектору Газа за все время с начала нынешней эскалации. Ожидается, что наземная операция на территории анклава начнется уже в ближайшее время.

А пока израильская армия готовится к проведению наземной операции, израильские танки Merkava Mk.4 спешно оборудуют противодроновыми "мангалами" - как на войне в Украине. События 7 октября показали, что "лучшие в мире" танки не защищены от атак дронов.

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