Среди целей - восемь боевых комнат боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Во время ночных ударов 9 октября по сектору Газа было поражено более 500 целей, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как пишет The Times of Israel, главными целями стали командные пункты террористической группировки ХАМАС, здания командиров, боевиков и рядовых солдат.

В частности, среди целей перечисляются восемь боевых комнат боевиков ХАМАС и Палестинского исламского джихада, три тоннеля в районе Бейт Ханун, несколько высотных башен, а также мечеть, где, как сообщается, были базы террористов.

Отмечается, что авиация Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Удары ЦАХАЛ по сектору Газа - подробности

В сообщении Армии обороны Израиля указывается, что ночью был атакован командный центр, принадлежащий Махмаду Каште, старшему офицеру военно-морских сил террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ также атаковал оперативный объект ХАМАС, расположенный в мечети в городе Джабалия. Кроме того, были атакованы разведывательный актив и дополнительный актив, который использовался для управления террором террористической инфраструктурой ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ночная атака целей в секторе Газа - видео

ЦАХАЛ опубликовал видео ночных ударов по целям в секторе Газа:

Нападение ХАМАС на Израиль - актуальное

Как писал УНИАН, 8 октября после нападения ХАМАС Военно-политический кабинет Израиля поддержал официальное объявление войны.

Отмечается, что Генеральный штаб Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввел в действие "пункт 40 Алеф", который предоставляет полную свободу действий военным, оставляя необходимость армии докладывать политическому руководству страны. Этот пункт не вводили в стране с 1973 года.

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