Бои идут в шести приграничных городах Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) все еще борется против ХАМАС на юге Израиля, более чем через 48 часов после внезапной террористической атаки, сообщает CNN со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.

"Мы все еще боремся. Семь-восемь открытых мест вокруг Газы, где наши воины все еще борются с террористами", – сказал подполковник Ричард Хехт. - "Это отнимает у нас больше времени, чем мы ожидали... Мы думали, что сегодня утром будем в лучшем месте".

Как сообщает Times of Israel, бои продолжаются в 6 израильских городах на границе с сектором Газа.

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Военные считают, что на территории Израиля все еще находится много террористов после первого вторжения в субботу утром. Также возможно, что бойцы ХАМАС все еще пересекают территорию Израиля из Газы, в то же время израильская армия наносит удары по местам, где собираются боевики, чтобы пересечь границу.

Представитель армии Израиля добавил, что ХАМАС не "стучал по крыше" - так называемое предупреждение израильских военных для гражданских перед тем, как бомбить здание.

"Когда они вошли и забросали гранатами наши машины скорой помощи, они не стучали по крыше. Это война. Масштабы другие", - сказал Гехт.

По словам Хекта, Десятки израильтян содержатся в заложниках, не назвав конкретного числа.

Война в Израиле

7 октября террористическая группировка ХАМАС нанесла ракетные удары по Израилю, также боевики прорвали границу на юге страны из Сектора Газа.

Число погибших в Израиле после нападения ХАМАС уже превысило 700 человек, более 2 тысяч получили ранения.

Кроме того, в ХАМАС заявили, что держат в заложниках около 130 израильтян, включая высокопоставленных армейских чиновников. Известно, что среди похищенных людей есть иностранцы.

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