В рамках своей подготовки ХАМАС построил макет израильского поселения для обучения, практически у всех на виду.

Тщательная многолетняя кампания обмана позволила исламистской группировке ХАМАС застать Израиль врасплох своей атакой. Как сообщил Reuters источник, близкий к ХАМАС, террористическая организация заставила Израиль думать, что не желает вооруженного конфликта и что ее можно успокоить экономическими стимулами для поддержания относительного спокойствия.

"ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою", — сообщил источник агентству. - "ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции".

По его словам, в рамках своей подготовки ХАМАС построил макет израильского поселения для обучения. "Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации", — говорит он.

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ХАМАС постарался убедить Израиль, что его больше заботит обеспечение того, чтобы рабочие в Газе имели доступ к рабочим местам за границей и не были заинтересованы в развязывании новой войны.

Источник в израильских службах безопасности признал, что службы безопасности Израиля были обмануты ХАМАС. "Они заставили нас думать, что им нужны деньги", - сказал источник. "И все время они участвовали в учениях/тренировках, пока не устроили бунт".

Израиль уже давно гордится своей способностью проникать в исламистские группировки и контролировать их. Как следствие, сообщил источник, близкий к ХАМАСу, важной частью плана было предотвращение утечек.

Многие лидеры ХАМАС не знали об этих планах, и во время тренировок боевиков, задействованных в нападении, не подозревали о точной цели учений, добавил источник.

Бывший советник по национальной безопасности Яаков Амидрор сообщил агентству Reuters, что некоторые страны, поверили в эту ложь, заявив Иерусалиму, что ХАМАС проявляет "большую ответственность".

"Мы по глупости начали верить, что это правда", — сказал он. "Значит, мы допустили ошибку. Мы не собираемся повторять эту ошибку снова и медленно, но верно уничтожим ХАМАС".

Война в Израиле

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет.

8 октября 2023 года Израиль официально перешел в состояние войны.

В Израиле количество жертв от нападения боевиков ХАМАС увеличилось до 700 человек. более 2 тысяч человек погибли. Среди убитых и похищенных есть граждане США, Франции, Германии и Украины.

По тданным The Wall Street Journal, Иран помог ХАМАСу спланировать вторжение в Израиль. Планирование началось еще в августе, детали уточняли на встречах, которые проходили раз в две недели.

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